പാഠമായി ധോണിയുടെ ‘ഗ്രൗണ്ട് കയ്യേറ്റം’, ‘കോലിക്കലി’; നോബോളിനും ഇനി അംപയർ!

മുംബൈ∙ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ ‘നോബോളി’ന്റെ പേരിൽ കേട്ട ചീത്തവിളികളിൽനിന്ന് ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി പാഠം പഠിച്ചു! അടുത്ത സീസൺ മുതൽ നോബോളുകൾ പരിശോധിക്കാനായി മാത്രം ഒരു ടിവി അംപയറെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ മുംബൈയിൽ ചേർന്ന പുതിയ ഐപിഎൽ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഥമ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. തേഡ് അംപയറിനും ഫോർത്ത് അംപയറിനും പുറമെയായിരിക്കും നോബോൾ പരിശോധിക്കാനായി മാത്രം ഒരു അധിക അംപയറിനെ നിയമിക്കുക. നോബോളുകൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യ അംപയർമാരെ സഹായിക്കുകയാകും ഈ അംപയറിന്റെ ചുമതല. അതേസമയം, ക്രിക്കറ്റിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ‘പവർ പ്ലേയർ’ (മത്സരത്തിനിടെ താരങ്ങളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളത്തിലിറക്കുന്ന സംവിധാനം) തൽക്കാലം ഈ സീസണിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നും ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഫൈനലിൽ ഉൾപ്പെടെ നോബോള്‍ വിളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിജേഷ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി ഇതിനു മാത്രമായി ഒരു അംപയറിനെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഐപിഎല്ലിൽ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കും മുൻപ് ആഭ്യന്തര തലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിൽ ഇതു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഭരണസമിതിയിലെ ഒരംഗം വെളിപ്പെടുത്തി. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനു പിന്നാലെ രഞ്ജി ട്രോഫിയുമുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലാകും പുതിയ സംവിധാനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുക.

ഐപിഎല്ലിലെ അംപയറിങ് നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ സീസൺ കഴിയുന്തോറും പരാതി വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അധിക അംപയറെ നിയമിച്ചുള്ള പുതിയ പരീക്ഷണം. അംപയറിങ് പിഴവുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് 2018 മുതൽ ഡിആർഎസ് സംവിധാനം ഐപിഎല്ലിൽ നടപ്പാക്കിയത്. 2019 ഐപിഎൽ സീസണിൽ അംപയർമാർ നോബോൾ വിളിക്കുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന പിഴവുകൾക്കെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും ഇപ്പോഴത്തെ നായകൻ വിരാട് കോലിയും രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന പന്തിൽ ലസിത് മലിംഗ എറിഞ്ഞ നോബോൾ അംപയർ വിളിക്കാതിരുന്നതാണ് കോലിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അവസാന പന്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിന് വിജയത്തിലേക്ക് ഏഴു റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് മലിംഗ നോബോൾ എറിഞ്ഞത്. ഈ പന്തിൽ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ശിവം ദുബെയ്ക്ക് നേടാനായത് ഒരു റൺ മാത്രം. ഈ പന്ത് നോബോൾ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ഒരു പന്തിൽ അഞ്ചു റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്കു വരുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, 41 പന്തിൽ 70 റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സിന് സ്ട്രൈക്കും ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അംപയറിങ്ങിനെതിരെ കോലി രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തിയത്. ‘ഇത് ഐപിഎല്ലാണ്. ക്ലബ് തല മത്സരമല്ല. അവസാന പന്തിൽ അംപയറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ പിഴവ് കനത്തതാണ്. അംപയർമാർ എപ്പോഴും കണ്ണു തുറന്നുതന്നെ നോക്കണം’ – മത്സരശേഷം കോലി പറഞ്ഞു.

ഇതേ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ധോണിയെ ചൊടിപ്പിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മത്സരത്തിനിടെ ഡഗ് ഔട്ടിൽനിന്ന് ധോണി മൈതാനത്തിറങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധമായ സംഭവം നടന്നതും ഈ മത്സരത്തിനിടെയാണ്. മാത്രമല്ല, അംപയർ ഉല്ലാസ് ഗാന്ധെയുമായി ധോണി നോബോളിനെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാന ഓവറിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് 18 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയാണ് സംഭവം. മൂന്നു പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് എട്ടു റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എറിഞ്ഞ നാലാം പന്ത് അംപയർ ഉല്ലാസ് ഗാന്ധെ നോബോൾ വിളിച്ചു. ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന മിച്ചൽ സാന്റ്നറിന്റെ അരയ്ക്കു മുകളിലാണ് പന്തെത്തിയത് എന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, സ്ക്വയർ ലെഗ്ഗിലുണ്ടായിരുന്ന സഹ അംപയർ ബ്രൂസ് ഓക്സെൻഫോർഡ് അപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഗാന്ധെയെ തിരുത്തി. അതു നോബോളല്ലെന്നായിരുന്നു ഓക്സെൻഫോർഡിന്റെ നിലപാട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണി മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്.

ബോളർമാർ ലൈനിൽനിന്ന് മുന്നോട്ടുകയറി എറിയുന്ന നോബോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ ടിവി അംപയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനും പരിഗണിച്ചിരുന്നു. 2016ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് – പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പരയിൽ ഇതു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചായിരുന്നു നടപടി. കൂടുതൽ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇതു നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമം.

