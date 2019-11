വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആസിഫ് അലി; കലിപ്പിൽ പാക്ക് നായകൻ അസം – വിഡിയോ

കാൻബറ∙ ട്വന്റി20യിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ സ്വപ്നതുല്യമായ മുന്നേറ്റമാണ് റാങ്കിങ്ങിലും ടീമിന് വൻ മുന്നേറ്റം സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാൽ, 2020 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മാസങ്ങൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ അത്ര പ്രതീക്ഷാവഹമല്ല, പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രകടനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വന്തം മണ്ണിൽ ശ്രീലങ്കയോടു ട്വന്റി20 പരമ്പര അടിയറവു വച്ച അവർ, ഓസീസ് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും ദയനീയമായി തോറ്റിരിക്കുന്നു. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി കളംപിടിച്ച മത്സരത്തിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചത്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കിടെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സഹതാരം ആസിഫ് അലിയോടു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ നായകൻ ബാബർ അസമിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ പാക്ക് നായകൻ കൂടിയായ ബാബർ അസം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, അസം ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും മറുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി കൊഴിഞ്ഞതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 150 റൺസാണെടുത്തത്. ഒൻപതു പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ഓസീസ് വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

62 റൺസിനിടെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അഞ്ചാമനായി ആസിഫ് അലി ക്രീസിലെത്തുന്നത്. വമ്പൻ അടികൾക്കു കെൽപ്പുള്ള അലിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്കോർ ഉയർത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ ഷോട്ടിലൂടെ അലി പുറത്താകുന്നത്. അഞ്ചു പന്തിൽ നാലു റൺസ് മാത്രമെടുത്ത അലി ആഗറിന്റെ പന്തിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനു ക്യാച്ച് സമ്മാനിച്ചാണ് പുറത്തായത്. അലി പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ കലികയറിയ ബാബർ അസമിന്റെ പ്രതികരണമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.

എന്നാൽ, ആസിഫ് അലി പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദ് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ 150 റൺസിലെത്തിയത്. 34 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതമാണ് ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദ് 62 റണ്‍സെടുത്തത്. ബാബർ അസമിന്റെ കലിപ്പ് വിഡിയോ ഇതാ:

