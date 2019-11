റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴൻ കോലിയെ അറിയാം; കോലിയുടെ ഈ റെക്കോർഡുകളോ?

മുംബൈ∙ റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴനാണ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. ആർക്കും തകർക്കാനാവില്ലെന്ന് എല്ലാവരും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകളാണ് ഇതിനകം കോലി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികളെന്ന റെക്കോർഡ് സഹിതം സച്ചിന്റെ പേരിലുള്ള മറ്റനേകം റെക്കോർഡുകളും കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും അഞ്ചിലേറെ വർഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി തുടരാമെന്നിരിക്കെ സച്ചിന്റെ ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡുകൾ കോലി ബാക്കിയാക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 31–ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച കോലിയുടെ പേരിൽ അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ചില റെക്കോർഡുകളുമുണ്ട്. സെഞ്ചുറികൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയും ഒപ്പം റൺസ് വാരിക്കൂട്ടിയും കോലി നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിനിടെ അത്രയൊന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില റെക്കോർഡുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര:

∙ യൂത്ത് ടെസ്റ്റിലെ അതിവേഗ അർധസെഞ്ചുറി

ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പേരിലുള്ള അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർഡ് കോലി തിരുത്തിയെഴുതിയത് 2013ലാണ്. അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ 52 പന്തിൽനിന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയുടെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് കോലി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. എന്നാൽ, അതിനൊക്കെ മുൻപ് യൂത്ത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയും കോലി റെക്കോർഡിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ യൂത്ത് ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് 2007ൽ കോലി പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. അന്ന് വെറും 32 പന്തിൽനിന്നാണ് കോലി അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടത്. കാൻഡിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അതിവേഗം ഡിക്ലയർ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കോലിയുടെ കടന്നാക്രമണം.

നാലാം വിക്കറ്റിൽ സൗരഭ് തിവാരിക്കൊപ്പം 4.4 ഓവറിൽ 76 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും അന്ന് കോലി സ്ഥാപിച്ചു. തിവാരി 11 പന്തിൽനിന്ന് 36 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. കോലി 51 പന്തിൽനിന്ന് 94 റൺസെടുത്തു നിൽക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്മയ് ശ്രീവാസ്തവ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. 83 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 491 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ശേഷിച്ച ഏതാനും ഓവറുകൾ ശ്രീലങ്ക ബാറ്റു ചെയ്തു.

അന്ന് ശ്രീവാസ്തവ കോലിയെ സെഞ്ചുറിയടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യൂത്ത് ടെസ്റ്റിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയും കോലിയുടെ പേരിലിരുന്നേനെ. 56 പന്തിൽനിന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയ മോയിൻ അലിയുടെ പേരിലാണ് നിലവിൽ യൂത്ത് ടെസ്റ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർഡ്. 2017ൽ ഇന്ത്യൻ താരം റയാൻ പരാഗ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കോലിയുടെ റെക്കോർഡിന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയെങ്കിലും 33 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ചുറി കടന്നത്. ഒരു പന്തിന് കോലി റെക്കോർഡ് കാത്തു.

∙ കുറഞ്ഞ സമയം, കൂടുതൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറികള്‍

ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കായി സാമാന്യം ദീർഘകാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന താരമാണ് കോലി. എന്നാൽ, ഒരു തവണ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടതിനു പിന്നാലെ തുടരെത്തുടരെയാണ് കോലി ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയത്. അങ്ങനെ അത്ര വേഗമൊന്നും തകർക്കാനാകാത്തൊരു റെക്കോർഡും കോലി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ടെസ്റ്റിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറികളെന്ന റെക്കോർഡാണ് കോലിയുടെ പേരിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാക്കിയത് സാക്ഷാൽ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാനെയും.

തുടർച്ചയായി നാലു പരമ്പരകളിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയാണ് കോലി ആദ്യം റെക്കോർഡ് കുറിച്ചത്. പിന്നാലെ 18 മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ ആറ് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടി പുതിയ റെക്കോർഡും കുറിച്ചു. കോലിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് ആറാമത്തെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്ക് വേണ്ടിവന്നത് 499 ദിവസം മാത്രമാണ്. ഇതേ നേട്ടത്തിനായി ഡോൺ ബ്രാഡ്മാന് വേണ്ടിവന്നത് 581 ദിവസങ്ങളാണ്. 492 ദിവസത്തിനിടെ അഞ്ചാം തവണ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടപ്പോഴും കോലി സ്വന്തം പേര് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ തന്റെ ഏഴാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറി കുറിച്ച കോലി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ 250 കടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായി കോലി. ഇന്ത്യൻ നായകനെന്ന നിലയിലുള്ള 50–ാം ടെസ്റ്റിലാണ് കോലി ഈ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒന്നാമത്തെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് ഏഴാമത്തെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കോലിക്കു വേണ്ടിവന്നത് 1176 ദിനങ്ങളാണ്. ഇതും റെക്കോർഡ് തന്നെ!

∙ തുടർച്ചയായി 10 ഇന്നിങ്സ്, 995 റൺസ്!

2017–2018 വർഷങ്ങളിലായി 13 മാസത്തിനിടെ കളിച്ച 15 ഏകദിന ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 1416 റൺസ് നേടിയ കോലി വീണ്ടും തന്റെ പേര് റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. 2017ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര മുതലാണ് കോലിയുടെ തേരോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് കളിച്ച തുടർച്ചയായ 15 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 128.72 റൺ ശരാശരിയിലാണ് കോലി 1416 റൺസ് നേടിയത്. ഇതിൽ എട്ട് സെഞ്ചുറികളും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടു തവണ 150 പിന്നിട്ട കോലി, ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് 30 റൺസിനു താഴെ ഒതുങ്ങിയത്.

2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനം മുതൽ അതേ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനം വരെയുള്ള 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് കോലി അടിച്ചുകൂട്ടിയ 995 റൺസും റെക്കോർഡാണ്. ഈ കാലയളവിൽ മൂന്ന് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ കോലി രണ്ടു തവണ 150 കടന്നു. 142.14 ശരാശരിയിലാണ് കോലി 995 റൺസ് നേടിയത്. ഇതിൽ മൂന്നു തവണ 70 റൺസ് നേടി.

ഏതൊരു താരത്തിന്റെയും കരിയറിലെ തുടർച്ചയായ 10 ഇന്നിങ്സുകൾ എടുത്താൽ കോലിയുടെ ഈ നേട്ടം ലോക റെക്കോർഡാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ 15 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായുള്ള ഏത് 10 ഇന്നിങ്സുകളെടുത്താലും കോലി 860 റൺസിനു മീതെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത്, തുടർച്ചയായ 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ അഞ്ചു സ്ഥാനവും കോലിക്കുതന്നെ!

∙ 100 ശതമാനം വിജയമുള്ള യൂത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ

അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് 11 ഏകദിനങ്ങളിലാണ്. ഈ പതിനൊന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചതോടെ യൂത്ത് ടീം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ 100 ശതമാനം വിജയമെന്ന റെക്കോർഡും കോലിക്കു സ്വന്തം. 2008ൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കളിക്കുമ്പോഴാണ് കോലി ആദ്യമായി അണ്ടർ 19 ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലദേശായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടീം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നാലു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ, ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ 137 റൺസിന് തകർത്ത് കിരീടം ചൂടി.

ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിന്റെ വരവ്. മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു മത്സരവും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെയും ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം ചൂടി. ഇതോടെ കോലിക്കു കീഴിൽ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു ജയം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലോടെ കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു (പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പൃഥ്വി ഷായും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ 11 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തി).

∙ ടീമിന്റെ ആകെ റൺസിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന

ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറിയ കാലം മുതൽ ടീമിന്റെ ആകെ റൺനേട്ടത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും കോലിയുടെ ബാറ്റിൽനിന്ന് പിറക്കുന്നതാണ്. ഏകദിനത്തിൽ ഇതുവരെ 60.31 ശരാശരിയിൽ 11,520 റണ്‍സാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. 10,000 റൺസിനു മുകളിൽ നേടിയിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ശരാശരിയും കോലിക്കാണ്. കോലി കളിച്ച 239 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം ആകെ നേടിയിട്ടുള്ളത് 59,184 റൺസാണ്. അതായത് ടീം ആകെ നേടിയ റൺസിന്റെ 19.46 ശതമാനം റൺസും കോലി ഒറ്റയ്ക്കു സംഭാവന ചെയ്തതാണ്. കുറഞ്ഞത് 100 മത്സരങ്ങളെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ടീമിന്റെ ആകെ റണ്‍സിൽ കൂടുതൽ റൺസ് സംഭാവന ചെയ്ത താരമെന്ന റെക്കോർഡ് കോലിക്കു സ്വന്തം.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ 72 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് കോലി ആകെ നേടിയിട്ടുള്ളത് 2450 റണ്‍സാണ്. കോലി കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ‌ ടീം ആകെ നേടിയ റൺസിന്റെ 22.82 ശതമാനമാണിത്. ഇതും റെക്കോർഡു തന്നെ. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ 50 മത്സരങ്ങളിലധികം കളിച്ച താരങ്ങളിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് ടീമിന്റെ ആകെ റൺസിന്റെ 20 ശതമാനത്തിലധികം നേടിയിട്ടുള്ളത്.

എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 393 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 21,036 റൺസാണ് കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. കോലി കളിച്ച ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം ആകെ നേടിയത് 1,14,480 റൺസാണ്. ഇതിന്റെ 18.38 ശതമാനമാണ് കോലി ഒറ്റയ്ക്കു നേടിയ റൺസ്. 100ൽ അധികം രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങളിൽ 195 പേർ 5,000ൽ അധികം റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ടീമിന്റെ ആകെ റൺസിൽ കോലിയുടെയത്ര സംഭാവന നൽകിയവർ അവരിൽ ആരുമില്ല!

English Summary: Five lesser-known records that Virat Kohli has created while playing for India