മലിനീകരണമല്ല, രാജ്കോട്ടിൽ വില്ലൻ ‘മഹ’; അവസരം കാത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ

രാജ്കോട്ട്∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്ക് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വേദിയാകുമ്പോൾ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെല്ലാം ആകാംക്ഷയിലാണ്. പ്രിയതാരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് അവർ. മത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ടീമിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ലോകേഷ് രാഹുലിനു പകരം സഞ്ജു കളിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ സജീവമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിറംമങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിനു പകരം സഞ്ജുവിനു വഴിതെളിയുന്നത്. അതേസമയം, ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തോൽവിയുടെ പേരിൽ ടീം പൊളിച്ചുപണിയരുത് എന്ന നിലപാടാണ് മുൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയിലെ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ ഒട്ടേറെ റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത ഖലീൽ അഹമ്മദിനെ പുറത്തിരുത്തണമെന്ന വികാരവും ആരാധകർക്കിടയിൽ സജീവമാണ്. 19–ാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി നാലു ഫോറുകൾ വഴങ്ങിയ ഖലീലിന്റെ ‘പ്രകടനമാണ്’ മത്സരം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തട്ടിയകറ്റിയത്. അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പൊരുതിയ മുഷ്ഫിഖുർ റഹിമിന്റെ മികവിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ബംഗ്ലദേശ് അവരുടെ ആദ്യ ട്വന്റി20 വിജയവും കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ശിവം ദുബെ ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത. നിർണായകമായൊരു ക്യാച്ച് കൈവിട്ടെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും വിശ്വസിക്കാവുന്ന താരമെന്ന നിലയിൽ ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയും ടീമിൽ തുടർന്നേക്കും. വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും ബാറ്റിങ്ങിനിടയിലും തുടർച്ചയായി പിഴവുകളുമായി പരിഹാസപാത്രമായെങ്കിലും യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ തഴയാൻ സാധ്യതയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി സിലക്ടർമാർ പന്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ.

ചുരുക്കത്തിൽ അത്ര ഫോമിലല്ലാത്ത കെ.എൽ. രാഹുലിനെ പുറത്തിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഖലീൽ അഹമ്മദിനു പകരം ഷാൽദുൽ താക്കൂറും ടീമിലെത്തിയേക്കും. ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം സഞ്ജുവിനെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ താരം സഹീർ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും രംഗത്തുണ്ട്.

അതേസമയം, ബംഗ്ലദേശ് വർധിത വീര്യത്തോടെയാണ് രാജ്കോട്ട് ട്വന്റി20ക്കെത്തുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സൂപ്പർതാരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസന് പരമ്പരയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് രണ്ടു വർഷം ഐസിസി വിലക്കു ലഭിച്ച നിരാശയിലാണ് അവർ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഷാക്കിബിനു പുറമെ തമിം ഇക്ബാലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ട്വന്റി20 ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ അവരുടെ ആദ്യ വിജയം നേടാനായി. ബംഗ്ലദേശ് നിരയിൽ ഒരു ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഓർക്കണം.

∙ ഭീഷണിയായി ‘മഹ’

അതേസമയം, മത്സരത്തിന് മഹ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ. ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമായിരുന്നു വില്ലനെങ്കിൽ ഇവിടെ ‘മഹ’ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് പ്രതിസന്ധി തീർക്കുന്നത്. മത്സരദിനം മഹ ചുഴലിക്കാറ്റ് രാജ്കോട്ടിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യിച്ചേക്കാമെന്നാണ് പ്രവചനം.

രാജ്കോട്ടിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ജയിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരം തോറ്റു. 2013ൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 201 റൺസെടുത്ത ഓസീസിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ തകർത്തുവിട്ടത്. പിന്നീട് 2017ൽ ന്യൂസീലൻഡ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 196 റൺസെടുത്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാനായുമില്ല.

∙ ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ 100–ാം ട്വന്റി20 മത്സരമാകും രാജ്കോട്ടിലേത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി രോഹിത് മാറും.

