ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ നഗരത്തിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തോത് വളരെയധികം ഉയർന്നുനിൽക്കെ ഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കിടെ രണ്ടു കളിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. മത്സരത്തിനിടെ രണ്ടു ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങൾക്ക് ഛർദ്ദി ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റദ്ദാക്കുമെന്ന് വരെ പ്രചരിച്ച മത്സരം ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് യാഥാർഥ്യമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മത്സരത്തിനിടെ രണ്ട് ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങൾക്ക് ഛർദ്ദി അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഗരത്തിലെ വായുമലിനീകരണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നത്. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ നടത്താവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു മലിനീകരണത്തോത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ബിസിസിഐയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. മുൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും മത്സരം നടത്തുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, മത്സരം നടത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി ബിസിസിഐ മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, മത്സരം നടത്താൻ സഹകരിച്ച ഇരു ടീമുകൾക്കും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇനിമുതൽ മത്സരക്രമം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മലിനീകരണം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മത്സരത്തിനിടെ ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. ബംഗ്ലദേശ് താരം സൗമ്യ സർക്കാരും മറ്റൊരു താരവും മത്സരത്തിനിടെ ഛർദ്ദിച്ചതായാണ് വിവരം. മത്സരത്തിൽ 35 റൺസ് നേടിയ സൗമ്യ സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനം ബംഗ്ലദേശിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. മുഷ്ഫിഖുർ റഹിമിനൊപ്പം സർക്കാർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത 60 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടും ബംഗ്ലാ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ നേടുന്ന ആദ്യ ജയമാണ് ഡൽഹിയിൽ ബംഗ്ലദേശ് കുറിച്ചത്.

സന്ദർശക ടീമംഗങ്ങളെ ഡൽഹിയിലെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷം തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കാനെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിലെ സുരംഗ ലക്മലും ലഹിരു ഗാമേജും മത്സരത്തിനിടെ ശ്വാസസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

