റെയ്നയുടെ ആശംസയ്ക്ക് ഭാവേഷിന് നന്ദി; ‘ശാസ്ത്രി ഇഫക്ടെ’ന്ന് ആരാധകർ!

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുരേഷ് റെയ്നയുടെ ആശംസയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ചെയ്ത ട്വീറ്റ് വൈറൽ. 31–ാം ജന്മദിനമാഘോഷിച്ച കോലിക്ക് ആശംസയറിയിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്ക് ‘നന്ദി ഭാവേഷ്’ എന്ന് കോലി മറുപടി കുറിച്ചതോടെ ആരാധകരും കൺഫ്യൂഷനിലായി. ‘കോലിക്ക് എന്തുപറ്റി’ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ഭാവേഷ് ആരെന്ന അന്വേഷണവുമായി ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം ഹിറ്റ്!

വിരാട് കോലിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസയറിയിച്ച് സുരേഷ് റെയ്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ‘ജന്മദിനാശംകൾ, സഹോദരാ. കൂടുതൽ റൺസും കൂടുതൽ കരുത്തും കൂടുതൽ മഹത്വവും ഈ സവിശേഷ ദിനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതേപടി തുടരുക. ആശംസകൾ’ – ഇതായിരുന്നു റെയ്നയുടെ കുറിപ്പ്.

ഇതിനു കോലി നൽകിയ മറുപടിയാണ് ആരാധകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത്. ‘നന്ദി ഭാവേഷ്’ എന്നായിരുന്നു റെയ്നയ്ക്ക് കോലിയുടെ മറുപടി ട്വീറ്റ്. ഇതോടെ ഭാവേഷ് ആരാണെന്ന അന്വേഷണത്തിലായി ആരാധകർ. കോലിയുടെ മറുപടി ഒട്ടേറെ ട്രോളുകൾക്കും കാരണമായി. ആരാണ് ഭാവേഷ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ രസകരമായ മറുപടികളാണ് ആരാധകർ കണ്ടെത്തിയത്.

Thanks Bhavesh — Virat Kohli (@imVkohli) November 6, 2019

‘ഭായ് + സുരേഷ്’ എന്നിങ്ങനെ ചേർത്ത് കോലി റെയ്നയെ വിളിച്ച പേരാണ് ‘ഭാവേഷ്’ എന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതേസമയം, ജന്മദിനത്തിൽ ശാസ്ത്രി കോലിക്കു നൽകിയ സമ്മാനത്തിന്റെ ‘ഇഫക്ടാ’ണ് ഇതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം. കോലിയുടെ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രിയായിരിക്കും എന്നു മറുപടി കുറിച്ചയാളുമുണ്ട്.

English Summary: Twitter trolls Virat Kohli as he calls Suresh Raina as ‘Bhavesh’