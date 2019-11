പന്തിന്റെ ഡിആർഎസ് തീരുമാനം പാളി; ‘ധോണി വിളി’കളുമായി ആരാധകർ

നാഗ്പുർ∙ ന്യൂഡൽഹി ട്വന്റി20 മുതൽ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന കഷ്ടകാലം രാജ്കോട്ടിനു പിന്നാലെ നാഗ്പുരിലും തുടരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നാഗ്പുർ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാം ട്വന്റി20യിലും ഋഷഭ് പന്ത് വരുത്തിയ പിഴവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ‍ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരിക്കൽക്കൂടി പിഴവു വരുത്തിയത്. പന്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഡിആർഎസ് ഉപയോഗിച്ച് അംപയറിന്റെ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും ഫലം എതിരായി. ഇതോടെ ഗാലറിയിലെ ആരാധകർ ‘ധോണി, ധോണി’ എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചത് യുവതാരത്തിന് ക്ഷീണമായി.

പരമ്പരയിൽ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് പന്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഡിആഎർഎസ് എടുത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ‘പെടുന്നത്’. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി20യിലായിരുന്നു ആദ്യ സംഭവം. ഇത്തവണ ബംഗ്ലദേശ് ഇന്നിങ്സിലെ 15–ാം ഓവറിലാണ് പന്ത് വീണ്ടും വില്ലനായത്.

ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്ത് നേരിട്ടത് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പണർ മുഹമ്മദ് നയിം. ഉയർന്നുവന്ന ബോൾ നയീമിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയെന്ന സംശയത്തിൽ പന്ത് ക്യാച്ചിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. അംപയറാകട്ടെ ഇതു നിരസിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, വൈഡും അനുവദിച്ചു. ബോൾ നയീമിന്റെ ബാറ്റിൽത്തട്ടിയെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ച പന്ത് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി രോഹിത് ശർമയോട് ഡിആർഎസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഹിത് ഒരിക്കൽക്കൂടി പന്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ഡിആർഎസ് എടുത്തെങ്കിലും ഫലുണ്ടായില്ല. പന്ത് നയീമിന്റെ ബാറ്റിൽ തട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് റീപ്ലേയിൽ വ്യക്തമായതോടെ അംപയറിന്റെ തീരുമാനം ശരിയെന്നു തെളിഞ്ഞു.

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ‘നോട്ടൗട്ട്’ എന്നു തെളിയുമ്പോൾ രോഹിത് തലയിൽ കൈവച്ചുപോയി. പന്തും ചമ്മി ചിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. തീരുമാനം എതിരാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗാലറിയിലെ ആരാധകർ ‘ധോണി, ധോണി’ എന്നാർത്തുവിളിച്ചത്. ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള താരമാണ് ധോണി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡിആർഎസ് എന്നാൽ ‘ധോണി റിവ്യൂ സിസ്റ്റം’ ആണെന്നുപോലും ആരാധകർ കളിയായി പറയാറുണ്ട്. നേരത്തെ, ഒൻപതു പന്തിൽ ആറു റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായ പന്ത് ബാറ്റിങ്ങിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Nagpur Crowd Chants 'Dhoni, Dhoni' After Another DRS Misfire by Rishabh Pant