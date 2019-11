3 ദിവസം, 2 ഹാട്രിക്; തിരുവനന്തപുരത്തും ചരിത്രമെഴുതി ദീപക് ചാഹർ

തിരുവനന്തപുരം∙ നാഗ്പുരിലെ വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളറുടെ ആദ്യ ട്വന്റി20 ഹാട്രിക്കുമായി ചരിത്രമെഴുതിയ പ്രകടനം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിലും ആവർത്തിച്ച് ദീപക് ചാഹർ. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഹാട്രിക് നേടി ചരിത്രമെഴുതി രണ്ടു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചാഹർ വീണ്ടും ഹാട്രിക് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇക്കുറി സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കരുത്തരായ വിദർഭയ്ക്കെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റനായ ചാഹർ ഹാട്രിക് എറിഞ്ഞിട്ടത്. അതേസമയം, മഴമൂലം 13 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ മഴനിയമപ്രകാരം വിദർഭ ഒരു റണ്ണിനു ജയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ഖലീൽ അഹമ്മദും രാജസ്ഥാനായി കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിനിടെ മഴയെത്തിയതോടെയാണ് വിദർഭ–രാജസ്ഥാൻ മത്സരം 13 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 99 റൺസാണ് വിദർഭ നേടിയത്. അവസാന ഓവറിലെ അവസാന മൂന്നു പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റ് നേടിയാണ് ചാഹർ ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. മഴനിയമപ്രകാരം രാജസ്ഥാന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 13 ഓവറിൽ 107 റൺസായി പുനർനിർണയിച്ചു. എന്നാൽ, നിശ്ചിത 13 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 105 റൺസെടുക്കാനെ രാജസ്ഥാനായുള്ളൂ. തോൽവി ഒരു റണ്ണിന്.

ഇതോടെ നാലു കളികളിൽനിന്ന് നാലു ജയം സഹിതം 16 പോയിന്റുമായി വിദർഭ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു. ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളം മൂന്നു കളികളിൽനിന്ന് എട്ടു പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. തമിഴ്നാടിനും മൂന്നു കളികളിൽനിന്ന് എട്ടു പോയിന്റാണെങ്കിലും മികച്ച റണ്‍റേറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അവർ രണ്ടാമതുണ്ട്. മൂന്നു കളികളിൽനിന്ന് ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള രാജസ്ഥാൻ നാലു പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.

∙ വീണ്ടും ‘ഹാട്രിക് ചാഹർ’

13–ാം ഓവറിന്റെ നാലാം പന്തിൽ ശ്രീകാന്ത് വാഗിനെ (ഏഴു പന്തിൽ 13) ചന്ദ്രപാൽ സിങ്ങിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചാണ് ചാഹർ ഹാട്രിക്കിലേക്കു വഴിതുറന്നത്. അഞ്ചാം പന്തിൽ വമ്പനടിക്കു ശ്രമിച്ച ദർശൻ നൽകാണ്ഡെ രാജേഷ് ബിഷ്ണോയിയുട കൈകളിലെത്തി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ അക്ഷയ് വാഡ്കറിനെ ക്ലീൻ ബോൾ ചെയ്ത് ചാഹർ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. വിദർഭയെ 99 റണ്‍സിൽ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ റുഷഭ് റാത്തോഡിനെയും (നാലു പന്തിൽ മൂന്ന്) പുറത്താക്കിയ ചാഹർ മൂന്ന് ഓവറിൽ 18 റൺസ് വഴങ്ങി ആകെ നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുതു.

19 പന്തിൽ ഓരോ സിക്സും ഫോറും സഹിതം 24 റൺസെടുത്ത അക്ഷയ് കോൽഹറാണ് വിദർഭയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ക്യാപ്റ്റൻ ഫായിസ് ഫസൽ (17 പന്തിൽ 14), ജിതേഷ് ശർമ (14 പന്തിൽ 18), അക്ഷയ് കർണേവാർ (ഏഴു പന്തിൽ 16) എന്നിവർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. രാജസ്ഥാനായി ചാഹറിനു പുറമെ അനികേത് ചൗധരി, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ചന്ദ്രപാൽ സിങ്, മഹിപാൽ ലോംറോർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

മലയാളിയായ ജയദേവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ മഴനിയമപ്രകാരം രാജസ്ഥാന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 107 റൺസായി പുനർനിർണയിച്ചതോടെ തകർത്തടിച്ചാണ് അവർ മറുപടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഓപ്പണർമാരായ മനീന്ദർ സിങ്ങും അങ്കിത് ലാംബയും തകർത്തടിച്ചതോടെ 4.3 ഓവറിൽ രാജസ്ഥാന്റെ സ്കോർബോർഡിൽ എത്തിയത് 60 റൺസ്. 17 പന്തിൽ ആറു പടുകൂറ്റൻ സിക്സ് സഹിതം 44 റൺസെടുത്ത മനീന്ദർ സിങ്ങായിരുന്നു കൂടുതൽ അപകടകാരി. സ്കോർ 60ൽ നിൽക്കെ മനീന്ദർ റണ്ണൗട്ടായത് മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. ഇതേ സ്കോറിൽ സഹ ഓപ്പണർ അങ്കിത് ലാംബയും പുറത്തായി. 11 പന്തിൽ ഓരോ സിക്സും ഫോറും സഹിതം 15 റൺസായിരുന്നു സമ്പാദ്യം. പിന്നീട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയ രാജസ്ഥാൻ അവിശ്വസനീയമായി തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് രാജസ്ഥാൻ നിരയിൽ രണ്ടക്കം കടന്നത് ഒൻപതു പന്തിൽ ഓരോ സിക്സും ഫോറും സഹിതം 12 റൺസെടുത്ത അർജിത് ഗുപ്ത മാത്രം. മഹിപാൽ ലോംറോർ (2), രാജേഷ് ബിഷ്ണോയി (5), ആദിത്യ ഗാർവാൾ (ആറ്), ദീപക് ചാഹർ (നാല്), ചന്ദ്രപാൽ സിങ് (ആറ്) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി. രാഹുൽ ചാഹർ (രണ്ട്), അനികേത് ചൗധരി (ആറ്) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. മൂന്ന് ഓവറിൽ 15 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അക്ഷയ് വഖാരെയാണ് വിദർഭ ബോളർമാരിൽ മികച്ചുനിന്നത്. യാഷ് താക്കൂർ, ദർശൻ നൽകാണ്ഡെ, കർനേവാർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

∙ ഹാട്രിക്കുമായി മായങ്ക് മിശ്രയും

സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റൊരു ഹാട്രിക്കും പിറന്നു. ഗോവയ്ക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിനായി മായങ്ക് മിശ്രയാണ് ഹാട്രിക് നേടിയത്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഗോവയ്ക്കെതിരെ മൂന്നാം ഓവറിലാണ് മായങ്ക് മായിക പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. മൂന്നാം ഓവറിലെ 3, 4, 5 പന്തുകളിലായി ആദിത്യ കൗശിക്, അമിത് വർമ, സുയാഷ് പ്രഭുദേശായ് എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് മായങ്ക് മിശ്ര ഹാട്രിക് നേടിയത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 119 റൺസെടുത്ത ഗോവയ്‌ക്കെതിരെ 20 പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.



English Summary: Deepak Chahar bags 2nd hat-trick in 3 days, this time in Syed Mushtaq Ali Trophy