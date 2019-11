നാലാമൻ ഞാൻ തന്നെ; നാഗ്പുർ ഇന്നിങ്സ് വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അയ്യർ

നാഗ്പുർ ∙ ഏകദിനം, ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ തേടുന്ന നാലാം നമ്പറുകാരൻ താൻ തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും പരാജയപ്പെടുന്ന അത്യപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടീമിനെ സുരക്ഷിതമായി വിജയതീരത്തെത്തിക്കാനുള്ള നിയോഗം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അയ്യർ മാനസികമായി തയാറെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ടീം പതറിയ സന്ദർഭത്തിൽ 33 പന്തിൽ 62 റൺസെടുത്ത് അയ്യർ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാലാം നമ്പറിൽ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ പലരെ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആരും വിജയിച്ചില്ല. നേരത്തെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനം.

പിടിച്ചുനിന്നു കളിക്കാനും വേണ്ടസമയത്ത് അടിച്ചുതകർത്ത് ടീമിനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിക്കാനും ധോണിക്കുള്ള മികവ് അനുപമം. പ്രായം ധോണിയെ തളർത്തുന്നുവോ എന്ന ചിന്തയാണ് പരീക്ഷണത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.

ഏകദിന ലോകകപ്പിനു മുൻപ് അംബാട്ടി റായിഡുവിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. പിന്നീട് ‘3ഡി’ വിജയ് ശങ്കർ എത്തി. ലോകകപ്പിൽ ശങ്കർ ദയനീയ പരാജയമായതോടെ ഋഷഭ് പന്തിനെ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വിജയില്ല.

ഏതു സ്ഥാനത്തും മികവു കാട്ടാൻ കെൽപുള്ള കളിക്കാരനാണ് അയ്യർ. വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 2 അർധസെഞ്ചുറിയുമായി അയ്യർ കഴിവുതെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിൽ നാലാമനായി ഇറങ്ങിയ അയ്യർ തിളങ്ങി.

നാഗ്പുരിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ടീമിനു ജയമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. കടുത്ത മത്സരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ താൻ മത്സരിക്കുന്നതു തന്നോടുതന്നെയാണെന്ന് അയ്യർ കരുതുന്നു.

ടീ മാനേജ്മെന്റ് നാലാമനായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ആ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ താൻ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെന്നും അയ്യർ പറയുന്നു. കടുത്ത സമ്മർദത്തിലും പതറാതെ മികവു തെളിയിച്ച നാഗ്പുർ ഇന്നിങ്സ് വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് അയ്യർ കരുതുന്നു.

അഫീഫ് ഹുസൈനെ ഒരോവറിൽ അയ്യർ തുടർച്ചയായി 3 സിക്സടിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്താൻ സഹായിച്ചത്. ദീപക് ചാഹറിന്റെ റെക്കോർഡ് ബോളിങ് കൂടിയായപ്പോൾ ജയവും പരമ്പരയും ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വന്തമായി.

