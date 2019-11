ആ റെക്കോർഡിനു പിന്നിൽ വിയർപ്പുണ്ട്; ഇത് ലക്ഷം തവണ പന്തെറിഞ്ഞ് നേടിയ വിജയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘‘അവൻ ഒരു ലക്ഷം തവണയെങ്കിലും നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രകടനത്തിലേക്കെത്താൻ,’’ ദീപക് ചാഹറിന്റെ ട്വന്റി20 ലോക റെക്കോർഡ് ബോളിങ് പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവ് ലോകേന്ദ്രസിങ് ചാഹർ പറയുന്നു.

വ്യോമസേനയിലെ ജോലി രാജിവച്ച് മകന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മോഹത്തിനു പിന്തുണ നൽകിയ പിതാവിന് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ദീപക് നടത്തിയത്.

3.2 ഓവറിൽ 7 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ്. ക്രിക്കറ്റ് താരമാകാൻ മോഹിച്ച തന്നെ പിതാവ് അതിന് അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ മകനെ ക്രിക്കറ്റ് താരമാക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ലോകേന്ദ്രസിങ് കാത്തിരുന്ന അഭിമാനനിമിഷം.

താജ്മഹലിന്റെ നാടായ ആഗ്രയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മകനു ബോൾ ചെയ്തുപഠിക്കാൻ ഒരു ടർഫ് വിക്കറ്റും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വിക്കറ്റും ലോകേന്ദ്രസിങ് ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു. കളി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും മുഴുവ്‍ സമയവും മകനു പിന്തുണയുമായി ആ പിതാവ് നിന്നു.

എത്രവേണമെങ്കിലും അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്ന മകൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ രാജസ്ഥാൻ ടീമിൽ രഞ്ജി അരങ്ങേറ്റം. ആ സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 10 റൺസ് വഴങ്ങി 8 വിക്കറ്റെടുത്ത ദീപക്കിന്റെ പ്രകടനം യൂ ട്യൂബിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ കണ്ട ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് വിഡിയോകളിലൊന്നാണ്. ദീപക്കിന്റെ ‘ബനാന ഇൻസ്വിങർ’ വേഗം പ്രശസ്തമായി.

രാജസ്ഥാൻ രഞ്ജി കിരീടം നേടിയ ആ സീസണിൽ ദീപക് എടുത്തത് നാൽപതിലേറെ വിക്കറ്റ്. പിന്നീട് പരുക്കുമൂലം കരിയറിൽ മുന്നേറാനാകാതിരുന്നിട്ടും ദീപക് തളർന്നില്ല. കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ദീപക്കിന്റെ കളി കണ്ട മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി ദീപക്കിനെ 2018ൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിലെത്തിച്ചത് വഴിത്തിരിവായി.

ഐപിഎല്ലിൽ ആ വർഷം 10 വിക്കറ്റെടുത്ത ദീപക് 2019ൽ 22 വിക്കറ്റുമായി ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം തിളങ്ങിയ ഈ സ്വിങ് ബോളർ നാഗ്പുരിലെ പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മുൻനിര ബോളർമാരുടെ പട്ടികയിലും ഇടംപിടിച്ചു.

27കാരനായ ദീപക്കിന് ഇനിയും 6–7 വർഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങാനാകുമെന്നു കരുതുന്ന ലോകേന്ദ്രസിങ് മകൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

∙ റാങ്കിങ്ങിൽ കുതിച്ചുകയറി ചാഹർ 42ൽ

ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ലോക റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തോടെ ദീപക് ചാഹർ ഐസിസി ബോളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ 88 സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി 42ലെത്തി. ട്വന്രി20യിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ചാഹർ.

അഫ്ഗാനിസ്ഥആന്റെ റാഷിദ് ഖാനാണ് ബോളർമാരിൽ ഒന്നാമത്. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബർ അസമും. ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് ശർമ ഏഴാമതും കെ.എൽ രാഹുൽ എട്ടാമതും സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

270 പോയിന്റുമായി പാക്കിസ്ഥാനാണ് ടീമുകളിൽ ഒന്നാമത്. ഒരു പോയിന്റ് പിന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുണ്ട്. ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.

