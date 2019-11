ഏകദിനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചത് 264 റൺസ്; രോഹിത് ‘ഒരു ടീമായിട്ട്’ അഞ്ചു വർഷം!

മുംബൈ∙ ഇന്നുപോലും ഒരു ടീം ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന റൺസത്രയും ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ കുറിച്ച ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരേയൊരു ‘ഹിറ്റ്മാൻ’ രോഹിത് ശർമയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിന് ഇന്ന് അഞ്ചു വയസ്സ്! 2014 നവംബറിലെ ശിശുദിനത്തിന്റെ തലേന്നാണ് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ വൻ ശക്തികളിലൊന്നായ ശ്രീലങ്കയെ തീർത്തും ‘കൊച്ചാക്കിക്കളഞ്ഞ’ രോഹിത്തിന്റെ ഐതിഹാസിക ഇന്നിങ്സ് കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ പിറന്നത്. 173 പന്തുകളിൽനിന്ന് ഒൻപതു സിക്‌സറും 33 ഫോറുകളുമായി 264 റൺസാണ് രോഹിത് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. രോഹിത്തിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്ക് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി കൂട്ടുനിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ചേർന്നതോടെ 50 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 404 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് (75), ലഹിരു തിരിമാന്നെ (59) എന്നിവർ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും രോഹിത് ഒറ്റയ്ക്കു നേടിയ റൺസ് പോലും നേടാനാകാതെ ശ്രീലങ്ക 43.1 ഓവറിൽ 251ന് പുറത്തായി. ഇന്ത്യൻ വിജയം 153 റൺസിന്!

മെല്ലെത്തുടങ്ങി പിന്നീട് കത്തികയറിയ ഇന്നിങ്സായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റേത്. ആദ്യ അർധ ശതകം നേടിയത് 72 പന്തുകളിൽ. ആദ്യ 50 റൺസിലെത്താൻ രോഹിത് റണ്ണെടുക്കാതെ വിട്ടത് 39 പന്തുകൾ. പിന്നീട് ഇന്നിങ്‌സ് മൊത്തമായി റണ്ണെടുക്കാതിരുന്നത് 19 പന്തുകളിൽ മാത്രം; അതായത് 214 റൺസിനിടെ. രണ്ടും മൂന്നും നാലും അർധ ശതകം എത്തിയത് യഥാക്രമം 28, 25, 26 പന്തുകളിൽ. രോഹിത് 200ൽ നിന്ന് 250 റൺസിലെത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് 15 പന്തുകൾ മാത്രം.

∙ ആഹാ, എന്തൊരു ഇന്നിങ്സ്!

2014ലെ ആ ശിശുദിനത്തിന്റെ തൊട്ടുതലേന്ന് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ രോഹിത് ശർമ പൂത്തുലഞ്ഞു. പ്രതിഭയുടെ പത്തായം നിറയെ കരുത്തും ഭാഗ്യവുമായി ഈഡന്റെ കളിത്തട്ടിൽ രോഹിത് ശർമ സ്വന്തമാക്കിയത് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്‌തിഗത സ്‌കോർ. ശ്രീലങ്കയുടെ ബോളർമാരെ തച്ചുതകർത്ത രോഹിത് മൂന്നു വർഷം മുൻപ് വീരേന്ദർ സേവാഗ് വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നേടിയ 219 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡും മറികടന്നു. ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ രണ്ടാം ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയായിരുന്നു അത് (പിന്നീട് ഒരു തവണ കൂടി രോഹിത് 200 കടന്നു. അതും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ).

ഈഡനിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ടീമിനു പൊരുതി നോക്കാവുന്ന റൺസ് രോഹിത് ഒറ്റയ്‌ക്കുതന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുണയായതു ക്യാപ്‌റ്റൻ വിരാട് കോഹ്‌ലി (66). സ്‌കോർ 59 റൺസെത്തുമ്പോഴേയ്‌ക്കു രണ്ടുപേരെ നഷ്‌ടമായ ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി രോഹിത് കോഹ്‌ലി സഖ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 202 റൺസ്. ആദ്യ 100 റൺസ് പിന്നിടാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കു 134 പന്തു വേണ്ടിവന്നപ്പോൾ രണ്ടാം നൂറ് കടന്നത് 65 പന്തിൽ. 200ൽനിന്നു 300ൽ എത്തിയത് 60 പന്തിൽ. അവസാന നൂറ് നേടിയതു 39 പന്തിൽ.

നാലു റൺസെടുത്തു നിൽക്കെ ഒരു ക്യാച്ചിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതാണു രോഹിത്. ഇരട്ട സെഞ്ചുറിക്കുശേഷവും രണ്ടു തവണ രോഹിത് നൽകിയ അവസരം ഫീൽഡർമാർ കൈവിട്ടിരുന്നു. ആദ്യ രക്ഷപ്പെടലോടെ, ഓരോ റണ്ണിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നേർരൂപമായി വളർന്ന ഈ മുംബൈ താരത്തിനു മുന്നിൽ ഐയ്‌ഞ്ചലോ മാത്യൂസും സംഘവും കാച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ നിസ്സാരന്മാരായി. 10 ആഴ്ച പരുക്കിനെത്തുടർന്നു വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന രോഹിത് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഈഡനിൽ തുടങ്ങിയത്. രോഹിതിനൊപ്പം കോഹ്‌ലി ചേർന്നതോടെ കളി മാറി. രോഹിതിനു പരമാവധി ബാറ്റിങ് അവസരത്തിനായി സിംഗിളെടുത്തു കോഹ്‌ലി മാറിയതും വലിയ ഇന്നിങ്‌സിന് അടിത്തറയായി. മടിച്ചുമടിച്ചു തുടക്കമിട്ട രോഹിതിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് കളിക്കാത്ത ഒരു ഷോട്ടും ബാക്കിയില്ലാത്ത സ്‌ഥിതിയായി.

∙ രോഹിതിന് രണ്ടാം പട്ടാഭിഷേകം

ഒരു ന്യൂജനറേഷൻ ക്രിക്കറ്റർക്കു ചേർന്നതല്ല രോഹിത് ശർമയുടെ ശരീരഭാഷ. ആരെടാ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാനെടാ എന്നു കോഹ്‌ലിയും ധവാനും ജഡേജയും അടക്കമുള്ള സഹതാരങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഞാനാണേ എന്നായിരിക്കും ഈ മുംബൈ താരത്തിന്റെ മറുപടി. പക്ഷേ, ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ രോഹിതിനു ധൈര്യമായി. പിന്നെ അൻപതും നൂറും ഇരുനൂറും കടന്നുള്ള കുതിപ്പാണ്. അതിനിടയിൽ മീശപിരിക്കലില്ല. ബാറ്റ് ചുഴറ്റിയുള്ള നൃത്തം വയ്‌ക്കലില്ല. കവറിലൂടെയും മിഡോഫിലൂടെയുമുള്ള മനോഹരമായ സ്‌ട്രോക്കുകൾ മാത്രം!

സ്‌ഥായീഭാവം സ്വാതികമായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്റെ തലമുറയിലുള്ള പലർക്കുമുള്ള ഒരു നേട്ടം രോഹിതിനു അന്യം നിന്നു. 2011 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ടീമിലൊരു സ്‌ഥാനം. ഇടിച്ചു നിൽക്കാൻ അറിയാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും രോഹിത് ടീമിനു പുറത്തായി. ഇടയ്‌ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ബാറ്റു കൊണ്ട് നൂഴ്‌ന്നു സ്‌ഥലമുണ്ടാക്കി കയറുന്ന പോലൊരു ഇടം പിടിക്കൽ. പക്ഷേ, അതു തന്നെ രോഹിതിനു ധാരാളമായിരുന്നു. ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രാപ്യമെന്നു കരുതിയിരുന്ന രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ രോഹിതിന്റെ പേരിലായി. ഏകദിനത്തിൽ രണ്ട് ഇരട്ട സെഞ്ചുറികൾ. അതിലൊന്ന് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നേടിയ ഒരു ടീം ടോട്ടലിനോളം മതിപ്പുള്ള 264!

പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നതിനു പകരം നീറിപ്പടർന്ന് ജ്വലിക്കുന്നതാണ് രോഹിതിന്റെ സ്‌റ്റൈൽ. ഈഡനിൽ ചെയ്‌തതും അതു തന്നെ. നാട്ടിൻപുറത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര കളിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്തോറും തോന്നിപ്പോകും. പരുക്കു മൂലം രണ്ടര മാസത്തെ വനവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ രോഹിതിന്റെ രണ്ടാം പട്ടാഭിഷേകമായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ. 173 പന്തിൽ ഒൻപതു സിക്‌സും 33 ഫോറും നിറം ചാർത്തിയ തിരിച്ചുവരവ്.

∙ രോഹിത്തിന്റെ ‘ഇരട്ട’കൾ

∙ 209 – ‌ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ബെംഗളൂരുവിൽ 2013

ബോളുകൾ: 158

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 132.28

ഫോർ: 12

സിക്സർ: 16

∙ 264 – ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ 2014‌

ബോളുകൾ 173

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 152.60

ഫോർ: 33

സിക്സർ: 9

∙ 208 – ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ മൊഹാലിയിൽ 2017

ബോളുകൾ : 153

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 135.94

ഫോർ: 13

സിക്സർ: 12

∙ 264 റൺസടിച്ച ഇന്നിങ്സിൽനിന്ന് രോഹിത് നേടിയ റെക്കോർഡുകൾ

∙ ഏകദിനത്തിലെ എറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്‌തിഗത സ്‌കോർ

∙ 250 കടക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻ

∙ രണ്ട് ഏകദിന ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻ (ഇതു പിന്നീട് മൂന്നായി)

∙ രോഹിത് ശർമ നേടിയ ബൗണ്ടറിയുടെ എണ്ണം 33. ഇത് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു ഇന്നിങ്‌സിലെ റെക്കോർഡാണ്. 25 ബൗണ്ടറി വീതം നേടിയ സച്ചിനും സേവാഗും ആയിരുന്നു ഒന്നാം സ്‌ഥാനത്ത്. രണ്ടു പേരും ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇതു സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയിൽ രോഹിത് നേടിയത് 12 ബൗണ്ടറി മാത്രം.

∙ ലിസ്‌റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്‌കോർ. ഗ്ലാമോർഗനെതിരെ 2002ൽ സറേയുടെ അലി ബ്രൗൺ നേടിയ 268 ആണ് റെക്കോർഡ്

∙ ടീം സ്‌കോറായ 404 റൺസിന്റെ 65 % സ്‌കോറും സ്വന്തമാക്കിയത് രോഹിത് ഒറ്റയ്‌ക്ക്. ഏകദിന ഇന്നിങ്‌സിൽ വ്യക്‌തിഗത നേട്ടത്തിന്റെ ശതമാനക്കണക്കിൽ മൂന്നാം സ്‌ഥാനത്ത്. 272 റൺസിൽ 189 റൺസ് നേടി വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സ് ഒന്നാം സ്‌ഥാനത്ത് (69.5%). 266 റൺസിൽ 175 റൺസ് സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തമാക്കിയ കപിൽദേവ് രണ്ടാം സ്‌ഥാനത്ത് (65.8%).

English Summary: Rohit Sharma hit 9 sixes and 33 fours on November 13, 2014 on his way to 264 as India posted a mammoth 404 for 5 batting first in the 4th ODI at Eden Gardens.