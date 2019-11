10 മാസം കഴിഞ്ഞ് ദാദ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടിവന്നാൽ ലജ്ജാകരം: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ സൗരവ് ഗാംഗുലിയേപ്പോലൊരാൾ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിയേണ്ടിവന്നാൽ അത് ലജ്ജാകരമെന്ന് പറയേണ്ടിവരുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെഴുതിയ കോളത്തിലാണ് ഗംഭീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നു വർഷം മാറിനിൽക്കണമെന്ന (കൂളിഭ് ഓഫ്) വ്യവസ്ഥയാണ് ഗാംഗുലിക്കു ഭീഷണിയാകുന്നത്. മുൻപ് അഞ്ചു വർഷത്തിലധികം ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നതിനാൽ നിയമമനുസരിച്ച് ഗാംഗുലി 10 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനമൊഴിയണം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾക്ക് മൂന്നു വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ഇടവേള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമത്തോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി താൽപര്യമില്ല. ഇക്കാര്യം ഞാൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ആവശ്യം സൗരവ് ഗാംഗുലിയേപ്പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളെയാണ്. സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള മനസ്സു മാത്രമല്ല, സമഗ്രമായ വളർച്ചയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ട്’ – ഗംഭീർ എഴുതി.

‘അതിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട്. തന്റെ കരുത്തിനേക്കാൾ ദൗർബല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളയാളാണ് ഗാംഗുലി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതെങ്ങനെ മറികടക്കണമെന്നും അറിയാം. 10 മാസത്തിനുശേഷം ദാദ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ലജ്ജാകരമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അതേസമയം, ലോധ കമ്മിറ്റി നിർവഹിച്ച ചരിത്രപരമായ ദൗത്യത്തെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുന്നുമില്ല’ – ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ, ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആറു വർഷത്തിനിടെ ഒരു നിർബന്ധിത കൂളിങ് ഓഫ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലോധ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നീക്കാനുള്ള ആലോചനയും അണിയറയിൽ ശക്തമാണ്. ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലേ ഇതു സാധിക്കൂ. പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കു മാത്രം ഇളവു നൽകാനാണ് ആലോചന.

English Summary: ‘It will be a shame if Dada has to leave after 10 months’ – Gautam Gambhir