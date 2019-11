2–ാമത്തെ മകന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച അക്തറിന് ഹർഭജന്റെ ട്രോള്‍; സ്പീഡിപ്പോഴും പഴയപടി!

മുംബൈ∙ കളിക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക്. താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബദ്ധത്തിലും അതിന്റെ ചില അലയൊലികൾ കാണാം. നിലവിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ താരങ്ങൾക്കിടയിലും കാര്യമായ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വിരളം. ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ കാണാനാകുക.

എന്നാൽ, പഴയ ഇന്ത്യ–പാക്ക് താരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കളത്തിൽ പരസ്പരം പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോഴും കളത്തിനു പുറത്ത് അവർക്കിടയിൽ മികച്ച സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സൗഹൃദം സമ്മാനിക്കുന്ന രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ. മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തറും ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജനുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരെ രസിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ പിറന്ന രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്ത‌റിനെ ‘ട്രോളി’ ഹർഭജൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത മറുപടിക്കുറിപ്പാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ഹർഭജന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

‘കുഞ്ഞിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശുഐബ് അക്തർ. ആ പഴയ സ്പീഡിന് ഇപ്പോഴും കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഭായ്’ – ഹർഭജന്റെ രസകരമായ കമന്റ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകം 13,000ൽ അധികം പേരാണ് ഭാജിയുടെ കമന്റിന് ലൈക്കടിച്ചത്. 434 പേർ ഇത് റീട്വീറ്റും ചെയ്തു.

God bless him❤️❤️❤️❤️❤️..congratulations @shoaib100mph speed kam nahi hui brother.. 😜😜 https://t.co/ByKS5HDKws — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 14, 2019

ലോക ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബോളർമാരിൽ ഒരാളായ അക്തർ, ‘റാവൽപിണ്ടി എക്സ്പ്രസ്’ എന്ന പേരിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2014 നവംബർ 11നാണ് റുബാബ് ഖാനെ അക്തർ ജീവിതസഖിയാക്കിയത്. 2016 നവംബർ ഏഴിന് മൂത്തമകൻ മുഹമ്മദ് മിഖായേൽ അലി ജനിച്ചു. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ മകനും.

English Summary: ‘Speed kam nahi hui’ – Harbhajan Singh trolls Shoaib Akhtar after he posts picture with his second son