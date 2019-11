സച്ചിന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഇന്ന് 30 വയസ്സ്; അറിയാം, ഈ 30 കാര്യങ്ങൾ

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഇതിഹാസമായി വളർന്ന സച്ചിൻ രമേഷ് തെൻഡുൽക്കർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന്റെ 30–ാം വാർഷികം ഇന്ന്. 1989ലെ പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലാണ് പതിനാറുകാരൻ സച്ചിൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കറാച്ചിയിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാനിറങ്ങിയ സച്ചിൻ, പിന്നീട് രണ്ടര ദശാബ്ദത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന കരിയറിൽ 200 ടെസ്റ്റുകളും 463 ഏകദിനമൽസരങ്ങളും കളിച്ചു. 2013ൽ വിരമിച്ചെങ്കിലും രാജ്യാന്തരക്രിക്കറ്റിലെ ബാറ്റിങ് റെക്കോർഡുകളിൽ പലതും ഇപ്പോഴും സച്ചിന്റെ പേരിൽ. ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും കൂടുതൽ റൺസ്, കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും സച്ചിന്റെ പേരിൽത്തന്നെ.

ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിന് 30 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, സച്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള 30 വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണിവിടെ. അതിൽ സച്ചിന്റെ അരങ്ങേറ്റം മുതലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളുമുണ്ട്.

∙ അരങ്ങേറ്റത്തിന് 30 വയസ്, 30 വിവരങ്ങൾ..........

∙ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം 1989 നവംബർ 15ന് പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ, കറാച്ചിയിൽ. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്‌റ്റ് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

∙ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് റെക്കോർഡോടെ. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാജ്യാന്തരതാരം (16 വയസ്, 205 ദിവസം)

∙ സച്ചിൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കെ. ശ്രീകാന്ത്. എതിർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നത്തെ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

∙ അരങ്ങേറ്റ ഇന്നിങ്സിൽ സച്ചിൻ ഇറങ്ങിയത് ആറാമനായി. നേടിയത് 15 റൺസ്. 28 മിനിറ്റുകൾ ക്രീസിൽ. നേരിട്ടത് 24 പന്തുകൾ. ആകെ രണ്ട് ബൗണ്ടറികൾ

∙സച്ചിനൊപ്പം കറാച്ചിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചവരിൽ മൂന്നുപേർകൂടി– ഇന്ത്യയുടെ സലിൽ അങ്കോളയും പാക്കിസ്ഥാന്റെ വഖാർ യൂനിസും ഷാഹിദ് സയീദും. അങ്കോളയും സയീദും ആകെ കളിച്ചത് ഈ ടെസ്റ്റിൽമാത്രം. വഖാറാകട്ടെ 2003ൽ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിടവാങ്ങി.

∙ സച്ചിൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ടെസ്റ്റ് കപിൽദേവിന്റെ 100–ാം ടെസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ 100 ടെസ്റ്റ് തികയയ്ക്കുന്ന താരവുമായിരുന്ന കപിൽ (30 വർഷം, 313 ദിവസം)

∙ ഈ ടെസ്റ്റിൽ കപിൽ 350 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ

∙ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽത്തന്നെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സച്ചിന് ബോളിങ്ങിനും അവസരം ലഭിച്ചു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്: 1–0–10–0, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ്: 4–0–15–0

∙ സച്ചിന്റെ വിക്കറ്റ് ആദ്യമായി പിഴുതത് മറ്റൊരു അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ വഖാർ യൂനിസ്.

∙ അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ കളിച്ചത് നാലു ടെസ്റ്റുകളും നാല് ഏകദിനങ്ങളും. നാലു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് സച്ചിൻ നേടിയത് 215 റൺസ്, രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ. ഉയർന്ന സ്കോർ 59 റൺസ്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ (0–0) ഏകദിനപരമ്പര പാക്ക് നേടി (2–0)

∙ സച്ചിന്റെ ആദ്യ ഏകദിനം ഗുജ്റൻവാലയിൽ– 1989 ഡിസംബർ 18ന്.

∙ അരങ്ങേറ്റ ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിൻ അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങിയ സച്ചിൻ രണ്ടു പന്തുകൾ നേരിട്ട് റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി.

∙ ഏകദിനക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം (16 വയസ്, 238 ദിവസം) എന്ന നേട്ടം അന്നു സ്വന്തമാക്കി

‌∙ സച്ചിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരുന്ന പെഷാവറിലെ ആദ്യ മൽസരം വെളിച്ചക്കുറവുമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

∙ സച്ചിൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴു വിക്കറ്റ് തോൽവി.

∙ ടെസ്റ്റിലെപ്പോലെതന്നെ ഏകദിനക്രിക്കറ്റിലെ സച്ചിന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നേടിയതും വഖാർ യൂനിസ്.

∙ ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിനൊപ്പം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സലില്‍ അങ്കോളയും വിവേക് റസ്ദാനും.

∙ ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിൻ 463 മൽസരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ റസ്ദാൻ കളിച്ചത് മൂന്ന് മൽസരങ്ങൾ മാത്രം. സലിൽ അങ്കോള കളിച്ചത് 20 മൽസരങ്ങൾ.

∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ സച്ചിന്റെ അരങ്ങേറ്റം 2006ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ. അന്നു നേടിയത് വെറും 10 റൺസ്

∙ ഇറാനി കപ്പ്, രഞ്‌ജി ട്രോഫി, ദുലീപ് ട്രോഫി എന്നിവയിൽ സച്ചിൻ അരങ്ങേറ്റത്തിൽത്തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കളിച്ചത് 1990 നവംബർ 23ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ (ചണ്ഡിഗ‍ഡ്).

∙ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഏകദിനമൽസരം നാഗ്പൂരിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ, 1990 ഡിസംബറിൽ

∙ രാജ്യാന്തരക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി പിറന്നത് 1990ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓൾഡ് ട്രഫോർഡ് ടെസ്റ്റിൽ (പുറത്താവാതെ 119)

∙ ഏകദിനത്തിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി 1994ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ കൊളംബോയിൽ (110). സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് 79–ാം മൽസരത്തിൽ.

∙ ഏകദിനക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ ജയം 1990 മാർച്ച് ആറിന് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ, വെല്ലിങ്ടണിൽ.

∙ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജയം 1990 നവംബറിൽ ലങ്കയ്ക്കെതിരെ (ചണ്ഡിഗഡ്).

∙ ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറ്റം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റ് ജയം

∙ ഏകദിനക്രിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ മൽസരം ശ്രീലങ്ക്യ്ക്കെതിരെ 1996 ഓസഗ്റ്റ് 28ന്. ലങ്കയ്ക്ക് 9 വിക്കറ്റ് ജയം

∙ അരങ്ങേറ്റം മുതൽ വിടവാങ്ങൽവരെ ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നത് 24 വർഷവും ഒരു ദിവസം. ഇത് ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ്.

∙ അരങ്ങേറ്റം മുതൽ വിടവാങ്ങൽവരെ ഏകദിനക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ കാലം സജീവമായിരുന്ന താരം എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സച്ചിന്റെ പേരിൽ (22 വർഷം, 91 ദിവസം)

