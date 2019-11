100 ഇരുന്നൂറാക്കണം, പിന്നെ 300; കോലിയുടെ ‘ആംഗ്യാപനം’ വൈറൽ – വിഡിയോ

ഇൻഡോർ∙ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ മായങ്കിനെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടാനും, ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടാനും പവലിയനിലിരുന്ന് കോലി ആംഗ്യത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. ഇതേ മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായിട്ടും സഹതാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോലി കാട്ടുന്ന ആവേശം മാതൃകാപരമാണെന്ന് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഒട്ടേറെ ആരാധകർ കുറിച്ചു. കളിയിലെ കേമൻ പട്ടം നേടിയതും മായങ്ക് തന്നെ.

ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ആദ്യ സെഷനിൽത്തന്നെ മായങ്ക് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പവലിയനിലേക്കു നോക്കി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച മായങ്കിനെ നിറകയ്യടികളോടെയാണ് സഹതാരങ്ങൾ അനുമോദിച്ചത്. ഇതിനിടെയാണ് കോലി സെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്കു മുന്നേറാൻ പവലിയനിലിരുന്ന് ആംഗ്യത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സമ്മതമറിയിച്ച് ‘തംപ്സ് അപ്പും’ കാട്ടിയാണ് മായങ്ക് ക്രീസിലേക്കു മടങ്ങിയത്.

ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദേശം ശിരസ്സാവഹിച്ച് ക്രീസിൽ തുടർന്ന മായങ്ക്, അജിൻക്യ രഹാനെ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരുടെ ഉറച്ച കൂട്ടുകൂടി കിട്ടിയതോടെ അനായാസം ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലെത്തി. ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കരികിൽവച്ച് തകർപ്പൻ സിക്സറിലൂടെയാണ് മായങ്ക് നാഴികക്കല്ലു താണ്ടിയത്. സാക്ഷാൽ വീരേന്ദർ സേവാഗിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം. ഇതിനുശേഷം ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദശമനുസരിച്ചതിന്റെ ചാരിതാർഥ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസിങ് റൂമിനു നേർക്ക് രണ്ടു വിരലുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് മായങ്ക് ആഹ്ലാദമറിയിച്ചത്.

കയ്യടിച്ച് മായങ്കിനെ അനുമോദിച്ച കോലി തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയിലെത്തിക്കാൻ ആംഗ്യത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ചെറുചിരിയോടെ ക്രീസിലേക്കു മടങ്ങിയ മായങ്ക് തകർത്തടിച്ചു മുന്നേറിയെങ്കിലും ഇക്കുറി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല. 330 പന്തിൽ 28 ഫോറും എട്ടു സിക്സും സഹിതം 243 റൺസെടുത്ത മായങ്കിനെ മെഹ്ദി ഹസ്സനാണ് പുറത്താക്കിയത്. ടെസ്റ്റിൽ മായങ്കിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ കൂടിയാണിത്.

പവലിയനിലിരുന്ന് കോലി മായങ്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് അടയങ്ങിയിരിക്കാനാകുമോ? സെഞ്ചുറിയിൽനിന്ന് അടുത്ത സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിക്കാനായിരുന്നു കോലിയുടെ ഉപദേശമെങ്കിൽ ‘സിക്സടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാനായിരുന്നു’ രോഹിത്തിന്റെ ഉപദേശം. സിക്സുകളടിക്കുന്നത് ഹോബിയാക്കിയ ‘ഹിറ്റ്മാൻ’ മറ്റന്ത് ഉപദേശം നൽകാൻ! രോഹിത്തിന്റെ ആംഗ്യങ്ങൾ കണ്ട് കോലിയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

എന്തായാലും രോഹിത്തിന്റെ നിർദ്ദേശവും അഗർവാൾ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പടുകൂറ്റൻ സിക്സുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ അഗർവാൾ ആകെ നേടിയത് എട്ടു സിക്സുകളാണ്. ഇത് റെക്കോർഡാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ ഇതിനു മുൻപ് എട്ട് സിക്സ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ഒരേയൊരാളേയുള്ളൂ. സാക്ഷാൽ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ധു. ആ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി മായങ്കും!

