3 റൺസ് മതിയെന്ന് ധോണി; പിന്നാലെ പുറത്ത്: ലോകകപ്പിലെ ‘നഷ്ടം’ ഓർത്ത് ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2011 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഓർമകള്‍ പങ്കുവച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. വാംഖഡെ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തില്‍ 97 റൺസെടുത്താണ് ഗൗതം ഗംഭീർ പുറത്തായത്. കയ്യകലത്തിൽ സെഞ്ചുറി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയത് അന്നും ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് റൺസ് അകലെയുണ്ടായിരുന്ന സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീർ.



സെഞ്ചുറിയെക്കുറിച്ച് ധോണിയാണു ഓർമിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഗംഭീർ‌ പറയുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 97 റൺസെടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണു പറ്റിയതെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്. അന്നു ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോറിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ വിജയലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നു എല്ലാ ശ്രദ്ധയും. ഒരു ഓവർ‌ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ധോണി വന്ന് സെഞ്ചുറിക്ക് ഇനി മൂന്ന് റൺസ് കൂടി മതിയെന്നു പറഞ്ഞു.



ഇതോടെ മനസ്സ് വ്യക്തിഗത സ്കോറിലേക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു. എവിടെ നിന്നോ ആവേശം ഇരച്ചുകയറി. അതിനു മുൻപ് എന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ വിജയത്തില്‍ മാത്രമായിരുന്നു. അതുമാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധയെങ്കിൽ‌ ചിലപ്പോള്‍ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്കു സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചേനെ– ഒരു മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗംഭീർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു കയറിപോകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് റൺസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമാകും. അതു ശരിയായി. ഇപ്പോഴും മൂന്ന് റൺസ് എന്തുകൊണ്ടു നേടിയില്ലെന്നാണ് ആൾക്കാർ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നത്– ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.



‌ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും സെവാഗും പുറത്തായി രണ്ടിന് 32 റൺസ് എന്ന നിലയില്‍ നിൽക്കെയാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബാറ്റു ചെയ്യാനെത്തുന്നത്. എം.എസ്. ധോണിയോടൊപ്പം 109 റൺസിന്റെ പാർട്ണർഷിപ്പാണ് ഗംഭീർ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. 42–ാം ഓവറിൽ 97 റൺസെടുത്ത് നിൽക്കവെ തിസാര പെരേര ഗംഭീറിനെ പുറത്താക്കി. ഗംഭീർ‌ മടങ്ങുമ്പോള്‍ ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 52 പന്തിൽ‌ 52 റൺസ്. തുടർന്ന് 91 റൺസ് നേടി ധോണിയും 21 റൺസുമായി യുവരാജ് സിങ്ങും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Gautam Gambhir reveals how MS Dhoni’s reminder led to his dismissal in 2011 World Cup final