രഹാനെയുടെ സ്വപ്നത്തിലും ക്രിക്കറ്റ്, കൂട്ടിന് പിങ്ക് ബോൾ; ‘ട്രോളി’ കോലി, ധവാൻ

കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയെ ‘ട്രോളി’ ക്യാപ്റ്റൻ‌ വിരാട് കോലിയും, സഹതാരം ശിഖർ ധവാനും. വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് ഡേ–നൈറ്റ് പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ‘സ്വപ്നം’ കണ്ടതാണ് താരത്തിനു പണിയായത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഉറങ്ങുന്ന രഹാനെയുടെ ചിത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ താരം പങ്കുവച്ചത്. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പന്തും രഹാനെയ്ക്കു സമീപമുണ്ട്.



ഈ അവസരം മുതലെടുത്താണ് കോലിയും ധവാനും രഹാനെയെ കളിയാക്കിയത്. കോലി മറുപടിയായി ഇങ്ങനെ എഴുതി– ഇത് നല്ല പോസാണ് ജിങ്സി. ശിഖർ ധവാനും രഹാനെയുടെ ചിത്രത്തിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി. നവംബർ 22 മുതൽ 26 വരെയാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും തമ്മിലുള്ള പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റ്. കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നതും ആദ്യമായാണ്. ഇൻഡോറിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സിനും 130 റൺസിനുമാണു വിജയിച്ചത്. ഇതോടെ പരമ്പരയിൽ 0–1ന് മുന്നിലാണ് ആതിഥേയർ.



കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി അജിൻക്യ രഹാനെയും വിരാട് കോലിയും നേരത്തേ എത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഇരുവരും കൊൽക്കത്തയിലെത്തി. മറ്റു താരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്തയിലെത്തും. അതേസമയം ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. ഇഷാന്ത് ശര്‍മ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയും രോഹിത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷാമി, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവര്‍ ബുധനാഴ്ചയും കൊൽക്കത്തയിലെത്തും.



