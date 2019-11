രോഹിതിന് വിശ്രമം? പന്തിനു പകരം സഞ്ജു? വ്യാഴാഴ്ച അറിയാം

മുംബൈ∙ തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ ജോലിഭാരവും ശിഖർ ധവാന്റെ മോശം ഫോമും വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ദേശീയ ടീം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയില്‍ ചർച്ചയാകും. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടീമിനെയും നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന അവസാന യോഗമായിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ചത്തേത്.



നാലു വര്‍ഷം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിനൊപ്പം സെൻട്രൽ സോൺ സിലക്ടർ ഗഗൻ ഖോദയും സേവനം അവസാനിപ്പിക്കും. മൂന്നു മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു വിശ്രമം അനുവദിക്കുമെന്നാണു വിവരം. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനു മുമ്പ് രോഹിത് തിരിച്ചെത്തും. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ അഞ്ച് ട്വന്റി20, മൂന്ന് ഏകദിനം, രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്.



വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുക. ഡിസംബർ ആറിന് മുംബൈയിലും എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്തും 11ന് ഹൈദരാബാദിലുമാണു മത്സരങ്ങള്‍. അതിനുശേഷം ഡിസംബർ 15, 18, 22 തീയതികളിലായി ചെന്നൈ, വിശാഖപട്ടണം, കട്ടക്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ. ഈ വർഷം ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുൾപ്പെടെ രോഹിത് ഏകദേശം അറുപതോളം കളികളുടെ ഭാഗമായെന്നാണു കണക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഹിതിന്റെ വിശ്രമം ബിസിസിഐയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.



ഈ കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 25 ഏകദിനങ്ങളും 11 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് രോഹിത് കളിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെക്കാളും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളതും രോഹിതാണ്. രണ്ടു തവണ കോലിക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോഴും രോഹിതാണു ടീമിനെ നയിച്ചത്. തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തിയ ശിഖർ ധവാന്റെ ഫോമില്ലായ്മയായിരിക്കും മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയം. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ പരുക്കേറ്റ ശിഖർ ധവാൻ‌ തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.



ശിഖർ ധവാന്‍ ദേശീയ ട്വന്റി20 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ വിവിധ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിക്കുവേണ്ടി നേടിയ സ്കോറുകൾ ഇങ്ങനെ– ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ പൂജ്യം, ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ 9, സിക്കിമിനെതിരെ 19, ഒഡിഷയ്ക്കെതിരെ 35. ധവാനു പകരം മറ്റൊരാളെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നറുക്ക് വീഴുക മായങ്ക് അഗർവാളിനായിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ മായങ്കിന്റെ ഫോമും ലിസ്റ്റ് എയിലെ പ്രകടനവും പരിഗണിച്ചാൽ താരത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ സിലക്ടര്‍മാര്‍ക്കു സാധിക്കില്ല.



വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കുമോ?



വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും പരാജയമായ ഋഷഭ് പന്തിനെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനിയും പരിഗണിക്കുമോയെന്നാണു മലയാളികളുൾപ്പെടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പന്തിനു പകരക്കാരനായി മറ്റൊരാളെത്തുകയാണെങ്കില്‍ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക സഞ്ജു വി. സാംസണെയായിരിക്കും. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ഒരു മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്നതിനാൽ സ‌ഞ്ജു കൂടി ടീമിലുണ്ടെങ്കില്‍ മലയാളികൾക്ക് അത് ഇരട്ടിമധുരമാകും. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിൽ സഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തിലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.



സൈനിക സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ സീനിയർ താരം എം.എസ്. ധോണിയും പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരുക്കിന്റെ പിടിയിലുള്ള ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, നവദീപ് സെയ്നി, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവർക്കു പകരം ശിവം ദുബെ, ഷാർദൂൽ താക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ ടീമിൽ തുടരാനാണു സാധ്യത. മികച്ച ഫോമിലുള്ള യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ടീമില്‍ തുടർന്നേക്കും.



