എന്നാലേ നിങ്ങളെ വാങ്ങാനാകൂ യുവീ: ‘ചൂടായ’ യുവരാജിന് രസികൻ മറുപടി

കൊൽക്കത്ത∙ ക്രിസ് ലിന്നിനെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനു വിമർശിച്ച യുവരാജ് സിങ്ങിനു രസകരമായ മറുപടിയുമായി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രിസ് ലിന്നുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐപിഎൽ ടീമായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ അബുദാബി ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ക്രിസ് ലിന്നിന്റെ പ്രകടനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെകെആറിനെതിരെ യുവരാജ് സിങ് വിമർശനമുന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.



എന്നാൽ യുവിക്കു കൊൽക്കത്ത ടീമിന്റെ സിഇഒ വെങ്കി മൈസൂർ നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഞങ്ങൾ ക്രിസ് ലിന്നിനെ റിലീസ് ചെയ്തു, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങളെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ യുവീ, രണ്ട് ചാംപ്യൻമാരോടും ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടെന്നും വെങ്കി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് നേരത്തേ വിരമിച്ച യുവരാജ് സിങ് ഐപിഎല്‍ വിടുകയാണെന്നും അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യുവിയെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈ‍ഡേഴ്സും ശ്രമം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സുമാറി യുവരാജ് സിങ് ഐപിഎല്ലിലേക്കു തിരികെയെത്തുമോയെന്നറിയാനാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.



കൊൽക്കത്ത ടീം കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അബുദാബി ടി10 ലീഗിൽ മറാത്താ അറേബ്യൻസിനുവേണ്ടി ക്രിസ് ലിന്നിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം. 30 പന്തിൽനിന്ന് 91 റൺസാണ് ലിൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടി10 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ‍ ഒരു താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോറാണിത്. ഇതോടെ ലിന്നിനെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊൽ‌ക്കത്തയ്ക്കു വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന വാദവുമായി യുവരാജ് സിങ് രംഗത്തെത്തി. പ്രകടനത്തിലൂടെ കൊൽക്കത്ത ടീം ഉടമ ഷാറൂഖ് ഖാന് ക്രിസ് ലിന്‍ ഒരു സന്ദേശമാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണ് ക്രിസ് ലിൻ പുറത്തെടുത്തത്. കെകെആറിന് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽ‌കിയ താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും യുവരാജ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



11 താരങ്ങളുമായുള്ള കരാറാണ് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ക്രിസ് ലിന്നിനു പുറമേ ജോ ‍ഡെൻലി, മാത്യു കെല്ലി, ആന്‍റിച്ച് നോർജെ, കാർലോസ് ബ്രാത്‍വയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിദേശ താരങ്ങളുമായുള്ള കരാറും കൊൽക്കത്ത അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയ താരങ്ങൾ– റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ക്രിസ്‍ ലിൻ, പിയൂഷ് ചാവ്‌ല, ജോ ഡെൻലി, യാറ പൃഥ്വിരാജ്, നിഖിൽ നായിക്, കെ.സി. കരിയപ്പ, മാത്യു കെല്ലി, ആൻറിച് നോർജെ, ശ്രീകാന്ത് മുണ്ഡെ, കാർലോസ് ബ്രാത്‌വയ്റ്റ്.



English Summary: Released Chris Lynn so that we could bid for you: KKR CEO tells Yuvraj Singh