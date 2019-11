32 റൺസകലെ ചരിത്രം കാത്തിരിക്കുന്നു; വമ്പൻ റെക്കോർഡിനരികെ കോലി

കൊൽക്കത്ത∙ ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോർഡുകൾ‌ തകർ‌ക്കുന്നതു ശീലമാക്കിയ താരമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ വിരാട് കോലി. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പിങ്ക് ബോൾ‌ ടെസ്റ്റിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി വിരാട് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ 5000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമാകാൻ കോലിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് 32 റൺസ് മാത്രമാണ്. ക്യാപ്റ്റനായി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് കോലി ഇതുവരെ നേടിയത് 4968 റൺസ്.



52 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നാണ് കോലി ഇത്രയും റൺസ് നേടിയത്. 5000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്നതോടെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനുമാകും കോലി. ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻ‌മാരുൾ‌പ്പെടുന്ന പട്ടികയിലും ഇതോടെ കോലി ഇടം പിടിക്കും. ഇതിനു മുൻപ് ക്യാപ്റ്റനായി അയ്യായിരത്തിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത താരങ്ങൾ ഗ്രെയം സ്മിത്ത്, അലൻ ബോർഡർ, റിക്കി പോണ്ടിങ്, ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ്, സ്റ്റീവ് ഫ്ലെമിങ് എന്നിവരാണ്.



ക്യാപ്റ്റനായി ടെസ്റ്റിൽ 5000 റൺസ് പിന്നിട്ട താരങ്ങൾ ( കളിക്കാർ, ടീം, മത്സരം, ഇന്നിങ്സ്, റണ്‍സ്)



ഗ്രെയം സ്മിത്ത് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)– 109, 193, 8659



അലൻ ബോര്‍ഡർ‌ (ഓസ്ട്രേലിയ)– 93, 154, 6623



റിക്കി പോണ്ടിങ് (ഓസ്ട്രേലിയ)– 77, 140, 6542



ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്)– 74, 111, 5233



സ്റ്റീവ് ഫ്ലെമിങ് (ന്യൂസീലൻഡ്)– 80, 135, 5156



ഇൻഡോറിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലദേശിനെ ഇന്നിങ്സിനും 130 റൺസിനും തോൽപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലി റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്താകുകയായിരുന്നു. സാൻസ്പെറെയ്ൽസ് ഗ്രീൻലാൻഡ്സ് (എസ്ജി) പന്തുപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് ഡേ–നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനു മേൽ സമ്പൂർണആധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



പിങ്ക് ബോളുകളുടെ വേഗത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിന്‍ക്യ രഹാനെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ പിങ്ക് പന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചിട്ടില്ല. കൂകാബുറ പന്തുകൾ ബാറ്റ്സ്മാന് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളതാണെന്നു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഞങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായ കാര്യം എസ്ജി പന്തുകൾ ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ്.



