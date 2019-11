പിങ്ക് പന്ത് വലിയ ഹോക്കി പന്തുപോലെ; രാത്രി–പകൽ ടെസ്റ്റ് സ്ഥിരമാക്കേണ്ട: കോലി

കൊൽക്കത്ത∙ രാത്രി – പകൽ മത്സരങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനു നല്ലതാണെങ്കിലും എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും രാത്രി – പകൽ രീതിയിലേക്കു മാറ്റുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് കോലി നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യ പകൽ – രാത്രി മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയാകുന്നത് ഈ മത്സരത്തിലൂടെയാണ്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും വിനോദവും ജനപ്രീതിയും മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് കോലി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ഇതുവരെ പകൽ – രാത്രി ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കാത്ത ഏക പ്രമുഖ ടീമാണ് ഇന്ത്യ. കാണികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് പണ്ഡിതൻമാർ പൊതുവെ പകൽ – രാത്രി മത്സരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന് പകൽ – രാത്രി മത്സരങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിലേക്കു മാറ്റുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂവെന്ന് കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പകൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ ആദ്യ സെഷനിൽ ടീമുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരിഭ്രമമൊന്നും രാത്രി പകൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഒരു സെഷൻ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമമവും ഏതുവിധേനയും ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കാൻ ബോളർ നടത്തുന്ന ആക്രമണവുമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാൻ ആരാധകർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയനീയമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ബാറ്റും ബോളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആവേശമുണർത്തുന്നൊരു സെഷനുമാണ് ആരാധകരെ രസിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കാണാൻ വരേണ്ടത്. കാരണം അവർക്കേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാകൂ. പകൽ – രാത്രി മത്സരങ്ങളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാകണം. അല്ലാതെ സ്ഥിരം രീതിയാക്കരുത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

പിങ്ക് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലെ ഫീൽഡിങ് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒന്നാണെന്നും കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘പിങ്ക് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം ഫീൽഡിങ് സെഷനുകളാണ്. സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കരുത്തോടെയാണ് പന്തുകൾ കയ്യിലെത്തുക. വലിയൊരു ഹോക്കി പന്ത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ പന്ത് അനുഭവപ്പെടുക. ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ കളിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പന്തുകളെയും അത് ഓർമിപ്പിക്കും’ – കോലി പറഞ്ഞു.

