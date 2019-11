ഈഡനിൽ ആദ്യം രോഹിത് ‘സൂപ്പർമാൻ’, പിന്നെ സാഹയും; ഇനി ഇൻഡോർ മറക്കാം

കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പിങ്ക് ടെസ്റ്റിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഫീൽഡിങ് പ്രകടനവുമായി കളം നിറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇൻഡോർ ഹോൽക്കൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അനായാസ ക്യാച്ചുകൾപോലും നിലത്തിട്ട് വില്ലൻമാരായ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ, കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡന്‍സ് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ‘ഫീൽഡിങ് പറുദീസ’യാക്കി. ഇൻഡോറിൽ സ്ലിപ്പിൽ അനായാസ ക്യാച്ച് നിലത്തിട്ട രോഹിത് ശർമയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഉജ്വല ക്യാച്ചുമായി അമ്പരപ്പിച്ച ആദ്യത്തെയാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയും ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ മറ്റൊരു ‘സൂപ്പർമാനായി’!

ബംഗ്ലദേശ് നായകൻ കൂടിയായ മോമിനുൽ ഹഖിനെ പുറത്താക്കാനാണ് രോഹിത് ശർമ തകർപ്പൻ ക്യാച്ചെടുത്തത്. ഇൻഡോറിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ പന്തിൽ മുഷ്ഫിഖുർ റഹിം നൽകിയ അനായാസ ക്യാച്ച് സ്ലിപ്പിൽ കൈവിട്ട രോഹിത്, ഇക്കുറി ഉമേഷ് യാദവിന്റെ പന്തിൽ മോമിനുൽ ഹഖ് നൽകിയ ക്യാച്ച് നെടുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്താണ് കയ്യിലൊതുക്കിയത്. ഉമേഷ് യാദവിന്റെ ഗുഡ് ലെങ്ത് പന്ത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മോമിനുൽ ഹഖിന്റെ ശ്രമം പിഴച്ചതോടെ പന്തു നേരെ സ്ലിപ്പിലേക്ക്. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ക്യാച്ചെടുക്കാൻ തയാറെടുത്തിരിക്കെയാണ് വലതുവശത്തേക്ക് മുഴുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്ത് രോഹിത് പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.

ആരാധകർ ഒട്ടൊരു അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് രോഹിത്തിന്റെ ക്യാച്ചിന് സാക്ഷികളായത്. സഹതാരങ്ങളും രോഹിത്തിനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ടു മൂടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ക്യാച്ചിന്റെ വിഡിയോ അതിവേഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

രോഹിത്തിന്റെ ‘സൂപ്പർമാൻ ക്യാച്ചി’ന്റെ അലയൊലികൾ അടങ്ങും മുൻപേ സമാനമായൊരു പറക്കും ക്യാച്ചുമായി വൃദ്ധിമാൻ സാഹയും ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ഇഷാന്ത് ശർമയുടെ പന്തിൽ മഹ്മൂദുല്ലയെ പുറത്താക്കാനായിരുന്നു സാഹയുടെ തകർപ്പൻ ക്യാച്ച്. ഇഷാന്തിന്റെ പന്ത് മഹ്മൂദുല്ലയുടെ ബാറ്റിന്റെ അഗ്രത്തിൽ തട്ടി സ്ലിപ്പിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോഴാണ് മുഴുനീളെ ഡൈവിലൂടെ സാഹ അത് കയ്യിലൊതുക്കിയത്. ഒരിക്കൽക്കൂടി കൊൽക്കത്ത ഈ‍ഡൻ ഗാർഡൻസിലെ ആരാധകർ തലയിൽ കൈവച്ചുപോയ നിമിഷം.

രോഹിത്തും സാഹയും നെടുനീളൻ ഡൈവിങ്ങിലൂടെ ക്യാച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ടരികെ നീട്ടിയ കരങ്ങളുമായി ക്യാച്ചിനു തയാറെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് കൗതുകകരമായി.

English Summary: Flying Rohit Sharma plucks a blinder of a catch in the slip to send back Mominul Haque