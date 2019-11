അവസരം നൽകാതെ ടീമിനു പുറത്താക്കി; സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം 😊 മാത്രം!‌

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലു വർഷത്തെ സാമാന്യം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ ഒരിക്കൽപ്പോലും അവസരം നൽകാതെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെച്ചൊല്ലി മലയാളി ആരാധകർക്കിടയിൽ അമർഷം പുകയുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ടീമിൽ ഇടംലഭിച്ച സഞ്ജുവിന് മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20, ഏകദിന ടീമുകളിലേക്ക് താരത്തെ പരിഗണിക്കാതെ പോയത്. എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അവസാന യോഗത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനെ നിർദ്ദയം ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും ഐപിഎല്ലിലും ദീർഘനാളായി ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സഞ്ജുവിന് നീതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം രംഗത്തെത്തി. ബിസിസിഐയുടെ ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക് പേജുകളിൽ മലയാളി ആരാധകർ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഒരിക്കൽപ്പോലും അവസരം നൽകാതെ യുവതാരത്തെ പുറത്താക്കിയത് കടുത്ത നീതിനിഷേധമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ആരാധകർ. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് സഞ്ജു ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടാം തവണ സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിൽ ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച അവസരമാണ് സഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിലെ ഏക രാജ്യാന്തര മത്സരം. അതിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ബെഞ്ചിൽ ‘വിശ്രമിക്കാനായിരുന്നു’ വിധി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിലും സഞ്ജുവിന് സമാനമായ അനുഭവം നേരിട്ടത്.

ഇതോടെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരിൽനിന്ന് സഞ്ജുവിനെ പിന്തുണച്ചും ബിസിസിഐയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും കടുത്ത പ്രതികരണമാണ് ഉയരുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലോബിയുടെ ‘കളി’യാണ് സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ദേശീയ ടീം പ്രവേശനത്തിന് വിലങ്ങുതടിയെന്ന് അവർ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള താരമായിരുന്നു സഞ്ജുവെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തേതന്നെ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചേനെയെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദേശീയ ടീം ജഴ്സിയിൽ തുടർച്ചയായി നിറംമങ്ങുന്ന ഋഷഭ് പന്തിനേപ്പോലുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം നൽകുമ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിനെ തഴയുന്നതെന്നത് ആരാധക രോഷം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.

അതേസമയം, ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോജിയോടെയാണ് സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു ഇമോജി മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സഞ്ജു ഫെയ്സ്ബുക്കിലിട്ട പ്രതികരണത്തിന് ഇതുവരെ എണ്ണായിരത്തിലധികം പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ആയിരത്തോളം കമന്റും ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം ഷെയറും ഈ പോസ്റ്റിനു ലഭിച്ചത് സഞ്ജുവിന്റെ ആരാധകര പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

∙ സഞ്ജുവിനെ പിന്തുണച്ച് മലയാളി ആരാധകർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചില കമന്റുകൾ ഇതാ:

∙ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് സഞ്ജുവിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിംഗും ബോഡി ബാലൻസും വസീം അക്രത്തെപ്പോലുള്ള പ്രഗൽഭരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതാണ്. ‘സഞ്ജു മഹേള ജയവർദ്ധനയെ ഒാർമ്മിപ്പിക്കുന്നു’ എന്ന് സുനിൽ ഗാവസ്കർ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഒരു ഐപിഎൽ കരാർ സഞ്ജുവിന് ലഭിച്ചത്. അനായാസം സിക്സറുകളടിക്കുന്ന, അതോടൊപ്പം ടച്ച്-പ്ലേയും കൈവശമുള്ള അസാമാന്യ പ്രതിഭാശാലി !

ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ടായ ലോഫ്റ്റഡ് കവർഡ്രൈവ് സഞ്ജു അനായാസം കളിക്കും. പേസും സ്പിന്നും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. അയാളെ ബൗൺസറുകളെറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഫ്രണ്ട്ഫൂട്ടിൽ വരെ പുൾഷോട്ടുകൾ പായിക്കും. സഞ്ജു ഋഷഭ് പന്തിനെപ്പോലെ അഗ്ലി ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാറില്ല. ക്ലാസും മാസും ഒത്തുചേരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനാണ് സഞ്ജു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർമാരെ സഞ്ജു മനോഹരമായി നേരിടുന്ന കാഴ്ച്ച നാം ഐപിഎല്ലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സഞ്ജുവിന് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനമില്ല ! ഈ അനീതിയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക... !

∙ ഒന്നും നോക്കണ്ട. വേറെ ഏതേലും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി കളിക്ക്. പണത്തിനു മുകളിൽ കഴിവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഏത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചാലും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും😥😥

∙ അവഗണനയുടെ അവസാനത്തെ അടവും അവർ പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു... ഇനി കുതറി എണീക്കേണ്ട കാലം... മുന്നോട്ടുതന്നെ പോവുക... ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകളോടെ... ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവർ ഒക്കെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്... എത്ര അവഗണിച്ചാലും വരും.. വന്നിരിക്കും...❤️❤️❤️❤️

∙ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ജു ..

താങ്കൾ തളരേണ്ടതില്ല. തളരുകയും ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അവഗണ കൊണ്ട് ഒന്നും താങ്കളിലെ ക്രിക്കറ്റർ ഇല്ലാതാവില്ല. താങ്കൾ പതിവ് പോലെ ജിമ്മിൽ പോയിക്കാണും. പ്രാക്ടീസും നടത്തുന്നുണ്ടാവും. താങ്കൾ തികഞ്ഞ പോരാളിയാണ്. താങ്കളിൽ നിറയെ ക്രിക്കറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ശക്തമായ ഇന്നിങ്ങ്സുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി താങ്കൾ ഉണ്ടാവും. ക്ഷമയോടെ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ക്രിക്കറ്റ് കോപ്പി ബുക്കിലെ ഒരുപാട് നല്ല ഷോട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ താങ്കൾ കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു കാണണം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും സഞ്ജു. ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ല. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മികച്ച ടെക്‌നിക്കും ഫൂട്‌വർക്കും ഉള്ള ഒരു മികച്ച കളിക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹം. ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആവട്ടെ പ്രിയ സഞ്ജു 😍✌️✌️

∙ പ്രതിഭയെ തളർത്താൻ ആർക്കും ആവില്ല... മാണിക്യം കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്നാലും മാണിക്യം തന്നെ....സഞ്ജൂ മുന്നോട്ട് സധൈര്യം തന്നെ പോകണം.... എല്ലാത്തിനും ബാറ്റും കീപ്പിങ് ഗ്ലൗസ്സും കൊണ്ടുതന്നെ മറുപടി പറയണം... നാവുകൊണ്ടു വേണ്ട....തകർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബി അതും ആയുധമാക്കും..Keep go on Aniyaaa...

∙ കളി കാണാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നവർ പോകണം. സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിരെ ഉള്ള ബാനർ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെക്കനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്ററും വേണം. ക്രിക്കറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കാണട്ടെ മലയാളിയുടെ യൂണിറ്റി.

∙ കൈയൊഴിഞ്ഞവർ കയ്യടിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല... സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ചു ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.. God bless you brother

English Summary: Sanju Samson reacts after being mysteriously dropped from India’s T20I squad