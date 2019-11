നെഹ്റയും യുവിയും ഒന്നിച്ചു, കൂട്ടിന് ദ്രാവിഡും; ഗാംഗുലിയെ കരയിപ്പിച്ച തമാശ!

സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലം. കർക്കശക്കാരനായ ഗാംഗുലിയെ ഒന്നു വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ജൂനിയർ താരങ്ങളായ യുവരാജും ആശിഷ് നെഹ്റയും കൂടി പദ്ധതിയിട്ടു. കൂട്ടിന് രാഹുൽ ദ്രാവിഡും. ഒരു ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു മടങ്ങിയെത്തിയ ഗാംഗുലിയോട് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു: ‘പ്രസ് മീറ്റിൽ സൗരവ് ഇവരെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവർക്ക് വല്ലാതെ വിഷമമുണ്ടാക്കി. ഇനിമുതൽ സൗരവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ കളിക്കില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്’‌. ഇതു കേട്ട ഗാംഗുലി അമ്പരപ്പിലായി. അതിനു താൻ ഇവരെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നായി ക്യാപ്റ്റൻ.

‘ദാദ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട. ഞങ്ങൾക്കു ദാദയുടെ കീഴിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല’– യുവരാജും െനഹ്റയും തീർത്തു പറഞ്ഞു. അതോടെ, ഗാംഗുലി വിളറി വെളുത്തു. ‘നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കീഴിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഇതാ രാജി വയ്ക്കുന്നു’– ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ‘ക്യാപ്റ്റൻ ഫിയർലെസ്’ എന്നു പേരുകേട്ട ഗാംഗുലിയുടെ കണ്ണുകൾ കൊച്ചുകുട്ടിയുടേതുപോലെ നിറഞ്ഞു. അതോടെ മറ്റു മൂന്നുപേരുടെയും ഭാവം മാറി.

‘സോറി സൗരവ്, താങ്കളെ ഒന്നു പറ്റിക്കാൻ ചെയ്തതാണ്’– ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതു മാത്രം ഓർമയുണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിച്ചത് ദാദയുടെ ബാറ്റായിരുന്നു; മൂന്നു പേരും ഗാംഗുലിയുടെ ‘ബാറ്റിന്റെ ചൂട്’ നന്നായി അറിഞ്ഞു!

English Summary: When Yuvraj Singh and Ashish Nehra tricked Sourav Ganguly and made him to cry