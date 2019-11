കാഴ്ച പരിമിതം, എങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾക്കില്ല പരിധി; കയ്യടിക്കാം ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്!

ആലുവ∙ നിശബ്ദമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിനു സാക്ഷിയാവുകയാണ് ആലുവ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിന്റെ മൈതാനം. വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കാഴ്ചപരിമിതരുടെ പെൺസംഘം ഇവിടെ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ്. ഡിസംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ട്വന്റി20 നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ സംഘം പങ്കെടുക്കും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളത്തിന്റെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലേക്ക് കാഴ്ചപരിമിതരുടെ പെൺപട എത്തുമ്പോൾ തിരുത്തപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ചില മുൻവിധികളാണ്. പാട്ടും മിമിക്രിയും കലാപരിപാടികളും എഴുത്തും മാത്രമല്ല, മൈതാനത്തിറങ്ങി കളിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടികൾ തെളിയിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ആൺകുട്ടികളുടെ കളിയാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ (സിഎബികെ) നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ പെൺ ക്രിക്കറ്റ് ടീം.

സംസ്ഥാനത്തെ കാഴ്ചപരിമതരുടെ ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സിഎബികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജനീഷ് ഹെൻറി പെൺക്രിക്കറ്റിന്റെ നാൾവഴികൾ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:

∙ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ്?

കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അത്ര സുഖകരമല്ല. പലപ്പോഴും അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനമോ അതനുസരിച്ചുള്ള അവസരങ്ങളോ ലഭിക്കാറില്ല. വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ജോലിയൊക്കെ നേടി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താറുള്ളൂ. കേരള ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുറെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട്. അവിടെ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ കാലശേഷം പലരും വീട്ടുകാർക്ക് ബാധ്യതയാകും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത്തരം സെന്ററുകളിൽ ചെന്നെത്തുന്നത്.

കാഴ്ചപരിമിതരുടെ വനിതാ ടീമംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിനായി മൈതാനത്തേക്ക്.

ജോലിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അല്ലാത്തവരുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. കുറേ തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങളും കംപ്യൂട്ടർ പരിശീലനവും കാഴ്ചപരിമിതർക്കായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇവരെ സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കാൻ പോന്നതല്ല. ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കായികവിനോദത്തെ കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

∙ ആദ്യമെത്തിയത് ആറുപേർ

കേരളത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങാൻ കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള 14 പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ വെല്ലുവിളി. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം മേയ് മാസത്തിൽ ആലുവ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ ആദ്യ ക്യാംപ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ആറുപേർ മാത്രം. വന്നവർക്കെല്ലാം നീലയും വെള്ളയും നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സി നൽകി. ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രാഥമിക പരിശീലനം നൽകി.

ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും പരിശീലനസമയത്തെ ചിത്രങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ടീം രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം എത്തി. കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചു. ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മടങ്ങിയത്.

∙ കളിക്കാൻ പിള്ളേർ റെ‍ഡി

പെൺകുട്ടികളുടെ ടീമിനെക്കുറിച്ച് അസോസിയേഷന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വനിതാ പരിശീലകയെ തന്നെ നിയമിച്ചു. ടീമംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ അവരിൽനിന്നു തന്നെ ഒരാൾ വേണമെന്നും അസോസിയേഷന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരാളെ കണ്ടെത്തി. പെൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഉറപ്പു വരുത്തി.

സ്പോൺസർഷിപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നു. ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കളിക്കാൻ കേരള ടീം തയാറാണ്. ടീമിൽ 14 പേരുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കേരളം കളിക്കും.

∙ മറികടന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ

ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം ‘പുറത്തിറങ്ങരുത്’, ‘ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പോയി ഇരിക്കണം’ എന്നൊക്കെയാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്കു പോലും ഇത്തരം നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളോട് എത്ര കർശനമായിട്ടായിരിക്കും ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊരു കളിക്കുവേണ്ടി പെൺകുട്ടികളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നത് വലിയൊരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു. പല വിവാദങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടു പലരും ഇതിനു തുനിഞ്ഞിറങ്ങാൻ മടിക്കും. അസോസിയേഷന് ഇപ്പോഴുള്ള സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടും എന്നു വരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പക്ഷേ, അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ കുറച്ചു പേർ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും അതുവഴി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം രൂപീകരിക്കാനും സാധിച്ചത്.

∙ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെല്ലാം പാട്ടുകാരല്ല

ക്രിക്കറ്റ് തുറന്നുതന്നത് വലിയൊരു ലോകമാണെന്നു പറയുകയാണ് കേരള ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോമോൾ കെ. പോൾ. ‘കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർ പൊതുവെ പാട്ടു പാടുന്നവരാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അത്തരമൊരു ചിന്താഗതിയെ തിരുത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സ്കൂളുകളിൽവച്ച് ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടാറില്ല. അധ്യാപകർ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അതു മറികടക്കാനും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിറുത്താനുമുള്ള അവസരമാണ് ക്രിക്കറ്റ് തുറന്നു തന്നത്’ – ജോമോൾ പറയുന്നു.

ക്രിക്കറ്റ് എന്നു കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഉത്സാഹത്തോടെ മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അനുഭവമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി സാന്ദ്ര ഡേവീസിന് പറയാനുള്ളത്. ‘ആദ്യം പലർക്കും മടിയായിരുന്നു. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഇതു സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക. കുട്ടികൾ താൽപര്യം കാണിച്ചാലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ക്രിക്കറ്റ്. എന്നെ അവർ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു’ – സാന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയായ സാന്ദ്ര ഓൾറൗണ്ടറാണ്.

∙ എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്?

കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ കളിക്കാരെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും. പൂർണമായും കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തവർ, ബി 1 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. ഈ വിഭാഗത്തിൽ നാലു കളിക്കാരുണ്ടാകും. ഭാഗികമായി കാഴ്ചശക്തിയുള്ളവർ (കാഴ്ചശക്തി 2/60 വരെ) ബി 2 വിഭാഗത്തിലാണ് വരിക. മൂന്നു കളിക്കാർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും. ബി 3 വിഭാഗമാണ് ഇനിയുള്ളത്. കാഴ്ചശക്തി 2/60നും 6/60നും ഇടയിലുള്ളവരാണ് ബി 3 വിഭാഗത്തിൽ വരിക.

സാധാരണ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കിലുക്കമുള്ള പന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പന്തെറിയുന്നതിനു മുൻപ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തയ്യാറാണോ എന്നു വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. തയ്യാറാണെന്ന ഉത്തരം കിട്ടയതിനു ശേഷം 'പ്ലേ' (play) എന്നു പറഞ്ഞിട്ടേ പന്തെറിയാവൂ. പിച്ചിലൂടെ ഉരുണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പന്തെറിയുക. പൂർണമായും കാഴ്ചശക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് റൺസ് എടുക്കാൻ ഒരു റണ്ണർ ഉണ്ടാകും. ഇവരെടുക്കുന്ന റൺസ് ഇരട്ടിയായാണ് കണക്കാക്കുക. അതായത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തത് ഒരു റൺ ആണെങ്കിലും സാങ്കേതികമായി കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടു റൺസ് ആയിട്ടാണ്.

∙ ഇത് ചരിത്രനിയോഗം

‘ദേശീയതലത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവിൽ ടീമുകളുണ്ട്. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ എന്നിവടങ്ങളിലെ ടീമുകൾ വളരെ ശക്തരാണ്. അന്തർസംസ്ഥാന ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിച്ച് അവർക്ക് പരിചയവുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്. അവരെ ഇത്തരത്തിലൊരു ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്താനാണ് അസോസിയേഷൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അവർക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ്. കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് ചില പ്രത്യേക ജോലികളും പരിപാടികളും മാത്രമെ കഴിയൂ എന്ന ചിന്താഗതിയെ തിരുത്തിയെഴുതാനുള്ള അവസരം. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായും അതു വിനിയോഗിക്കും’ – രജനീഷ് ഹെൻറി പറയുന്നു.

∙ ഇനിയുമുണ്ട് കടമ്പകൾ ഏറെ

ഡിസംബർ 16 മുതൽ 19 വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലേക്ക് 14 പേരെയും അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും അയയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് ഡൽഹി വരെയെത്തുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. ആൺകുട്ടികളെ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് ടൂർണമെന്റിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗതികേടു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്നു സിഎബികെ പറയുന്നു. എന്തായാലും ടൂർണമെന്റിനു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വിമാനമാർഗം ഡൽഹിയിലേക്കും തിരിച്ചും എത്തിക്കണം എന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സിഎബികെ.

∙ ടീം അംഗങ്ങൾ ഇവർ

1. തനൂജ സി. ജോർജ് (ക്യാപ്റ്റൻ)

ഓൾറൗണ്ടർ

കാറ്റഗറി ബി 3

ഒന്നാം വർഷ ചരിത്ര വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: തോപ്പുംപടി, എറണാകുളം

2. ജോമോൾ കെ. പോൾ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ)

ഓൾറൗണ്ടർ

കാറ്റഗറി ബി–1

ബിസിഎ അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: അങ്കമാലി

3. സാന്ദ്ര ഡേവിസ്. കെ

ഓൾറൗണ്ടർ

കാറ്റഗറി ബി 2

ബിഎ ഇംഗ്ലിഷ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: മണ്ണംപേട്ട, തൃശൂർ

4. ശ്രുതിമോൾ ഷൈജു

ബോളർ

കാറ്റഗറി ബി 2

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: തൊടുപുഴ

5. അഥീന രാജു

ബോളർ

കാറ്റഗറി ബി 1

സ്വദേശം: തൃശൂർ

6. നർമദ രവി. പി

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 2

ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: വലപ്പാട്, തൃശൂർ

7. അനു ജോമോൾ കെ.സി.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 3

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: അങ്ങാടിപ്പുറം, മലപ്പുറം

8. ഫാത്തിമ പി.എം.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 1

ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: മതിലകം, തൃശൂർ

9. നബീല സി.എച്ച്.

ബോളർ

കാറ്റഗറി ബി 1

ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ

സ്വദേശം: മലപ്പുറം

10. രഞ്ജിനി കെ.ആർ.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 3

സ്വദേശം: ഇടപ്പള്ളി

11. ക്രിസ്റ്റീനാമോൾ സ്റ്റീഫൻ

ഓൾറൗണ്ടർ

കാറ്റഗറി ബി 2

സ്വദേശം: കടത്തുരുത്തി, കോട്ടയം

12. അസ്ന എ.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 1

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി

സ്വദേശം: തിരുവനന്തപുരം

13. അനി എ.പി.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 2

സ്വദേശം: കുന്നുംപുറം, മലപ്പുറം

14. ഹരിശ്രീ കെ.എസ്.

ബാറ്റ്സ് വുമൺ

കാറ്റഗറി ബി 3

ചേർത്തല

