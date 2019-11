ഗാംഗുലിക്കു മുൻപും ഇന്ത്യ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്; കോലി ദാദയെ ‘സുഖിപ്പിച്ചതെ’ന്നും ഗാവസ്കർ

കൊൽക്കത്ത∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയക്കുതിപ്പു തുടങ്ങിയതു സൗരവ് ഗാംഗുലി നായകനായിരുന്ന കാലത്താണെന്ന ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ പരാമർശത്തെ പരിഹസിച്ച് മുൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. 1970കളിലും 80കളിലും ഇന്ത്യൻ ടീം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗാവസ്കർ, അന്ന് കോലി ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലെന്നും പരിഹസിച്ചു. ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ‘സുഖിപ്പിക്കാൻ’ കോലിക്കു താൽപര്യം കാണുമെന്നും ഗാവസ്കർ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനുശേഷം സ്വകാര്യ ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിശകലനത്തിനിടെയാണ് കോലിയുടെ പരാമർശത്തോടുള്ള വിയോജിച്ച് ഗാവസ്കർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

‘ഇത് അതുല്യമായ വിജയമാണെന്ന്’ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ശേഷമാണ് തനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന ആമുഖത്തോടെ ഗാവസ്കർ കോലിയെ ‘കുത്തിയത്’.

‘ഇന്ത്യൻ ടീം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങത് ദാദയുടെ (സൗരവ് ഗാംഗുലി) കാലത്താണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത്. ദാദ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലതു പറയാൻ ക്യാപ്റ്റന് താൽപര്യം കൂടും. പക്ഷേ 1970കളിലും 80കളിലും ഇന്ത്യൻ ടീം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കോലി ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

2000നു ശേഷമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചതെന്നുപോലും കരുതുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആരാധകരുണ്ട്. അവരോടായി പറയട്ടെ, 1970കളിൽത്തന്നെ വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ്‍ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1986ലും ഇന്ത്യൻ ടീം വിദേശത്തു ജയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ പലതവണ വിദേശത്ത് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ സമനിലയിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റു ടീമുകൾ തോറ്റതുപോലെ മാത്രമേ അന്ന് അവരും തോറ്റിട്ടുള്ളൂ’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും തകർപ്പൻ വിജയം കുറിച്ചശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയക്കുതിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണെന്ന് കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഗാംഗുലിയുടെ ടീം തുടങ്ങിവച്ചതു കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുക മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും കോലി പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘മനക്കരുത്തിന്റെ കളിയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ്. തളരാതെ പൊരുതാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദാദാ (സൗരവ് ഗാംഗുലി) യുടെ കാലത്താണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥതയോടെ അധ്വാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബോളർമാർ ലോകോത്തരമാണ്. ജസ്പ്രീത് ബൂമ്രയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇഷാന്തും ഷാമിയും ഉമേഷും അവസരത്തിനൊത്തുയർന്നു. സ്വതവേ സ്പിൻ അനു‌കൂലമായ നാട്ടിലെ പിച്ചുകളിൽ ഇവർ വിക്കറ്റുകൾ വാരിയെടുത്തത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഏതു പിച്ചിലും തിളങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നു അവർ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.’ – കോഹ്‍ലി പറ‍ഞ്ഞു.

∙ സച്ചിൻ സഹായിച്ചെന്ന് കോലി

ആദ്യ പിങ്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉജ്വല പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും സഹായിച്ചെന്ന് കോലി വെളിപ്പെടുത്തി. ‘ഒന്നാംദിവസത്തെ കളിക്കുശേഷം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെ കണ്ടിരുന്നു. പിങ്ക് പന്തിൽ ബോൾ സ്വിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാം സെഷൻ, സാധാരണ മത്സരത്തിലെ മോണിങ് സെഷൻപോലെ കരുതണമെന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ഉപദേശം. ഒന്നാം സെഷനിൽ സാധാരണ ടെസ്റ്റിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം മുതൽ ചായ വരെയുള്ള സമയത്തു കളിക്കുന്നതുപോലെ ബാറ്റ് ചെയ്യണം. ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. കളത്തിൽ അതു പ്രയോഗിച്ചു. സെഞ്ചുറിയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.’ – കോലി പറഞ്ഞു.

