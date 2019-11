ജൊഹാനസ്ബർഗ്∙ ‘ഇല്ല. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ കളിയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ടീമിനൊന്നാകെ ഞാൻ ബാധ്യതയായി മാരും. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ടീം തോറ്റാലും പഴി എനിക്കാണ്. അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം എല്ലാവരും മറക്കും’ – സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഒട്ടേറെ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ ഒടുവിൽ ‘പൊട്ടിത്തെറിച്ചു’! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 ലീഗായ എംസാൻസി സൂപ്പർ ലീഗിൽ (എംഎസ്എൽ) നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ജോസി സ്റ്റാർസിന്റെ താരമായ ഗെയ്‍‌ൽ, ടൂർണമെന്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ ടീം വിട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച ആറു മത്സരങ്ങളും ഗെയ്‍ലിന്റെ ടീം തോറ്റിരുന്നു.

എംഎസ്എൽ 2019 സീസണിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച ഗെയ്ൽ, ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് നേടിയത് ആകെ 101 റൺസാണ്. ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 47 റൺസ് മാത്രം നേടിയ ഗെയ്‌ൽ, പാതിവഴിയിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു കളിച്ച അവസാന മത്സരത്തിൽ 28 പന്തിൽ 54 റൺസടിച്ച് കരുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് ഗെയ്‍ലിന്റെ 400–ാം മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു. ഒരുവേള ഗെയ്‍ലിന്റെ ടീമായ ജോസി സ്റ്റാർസ് വിജയമുറപ്പിച്ച ഈ മത്സരം അവസാന നിമിഷം അവിശ്വസനീയ കൂട്ടത്തകർച്ചയോടെ അവർ കൈവിട്ടിരുന്നു. 156 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ജോസി സ്റ്റാർസ് ഗെയ്‍ലിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ 14 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 122 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് 29 പന്തിനിടെ 13 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ശേഷിച്ച ഏഴു വിക്കറ്റും നഷ്ടമാക്കിയായിരുന്നു തോൽവി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഗെയ്‍ൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

‘രണ്ടു മൂന്നോ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രകടനം മോശമായാൽ ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ ടീമിനാകെ ബാധ്യതയാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് ഈ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ടീമുകൾക്കായി വർഷങ്ങളോളം കളിച്ച പരിചയം വച്ചാണിതു പറയുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മത്സരങ്ങളിൽ അധികം റൺസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗെയ്ൽ അവർക്കു ബാധ്യതയായി. ആ ഒരാളാണ് എല്ലാ തോൽവികൾക്കും കാരണമെന്നു തോന്നും. പിന്നെ കടുത്ത വിമർശങ്ങളും ഉയരും. അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. ടീമിനായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും പെട്ടെന്നു മറക്കും. ഒരു ബഹുമാനവും കിട്ടില്ല’ – ഗെയ്ൽ പറഞ്ഞു.

‘ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതു പറയുന്നത്. പൊതുവായിട്ടാണ്. കളിക്കാരുടെ സമീപനത്തിൽ പോലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. കളിക്കാർ, മാനേജ്മെന്റ്, തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ, ബോർഡ് മെമ്പർമാർ... എല്ലാവരും നമ്മളെ ബാധ്യതയായിട്ടാണു കാണുക. ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിന് ഒരിക്കലും ബഹുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗെയ്‍ൽ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനമാണ്. അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകും. ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മോശം കളിക്കാരനും അയാളാകും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാക്കാലത്തും വേണ്ടവിധം തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുതന്നെയാണ് കളിക്കുന്നതും’ – ഗെയ്‌ൽ പറഞ്ഞു.

അവസാന മത്സരത്തിൽ ടീം വഴങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയേക്കുറിച്ച് ഗെയ്‍ലിന്റെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ; ‘തീർത്തും മോശം പ്രകടനം. ഇത്തരം തോൽവികൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കും. വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് കടുത്ത നിരാശ തോന്നി. ഇതു ജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതു ജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം.’

നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരാണെങ്കിലും ചാംപ്യൻ ടീമിനൊത്ത പ്രകടനമല്ല ജോസി സ്റ്റാർസിന്റേതെന്നും ഗെയ്‍ൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: ‘ഇതൊരു ചാംപ്യൻ ടീമല്ല. കിരീടം നിലനിർത്താൻ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർ കളിക്കേണ്ട രീതിയും ഇതല്ല. ടീമംഗങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണുള്ളത്. അത് കളത്തിനു പുറത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഓരോ കളിക്കാരും ടീമൊന്നാകെയും പരിശോധിക്കണം. എന്തൊ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ്’ – ഗെയ്‍ൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chris Gayle never get no respect: West Indies legend explodes after disastrous Mzansi Super League campaign