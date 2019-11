പ്രതിഷേധം ഫലിക്കുമോ? സഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവിളിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

മുംബൈ∙ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ദേശീയ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയശേഷം ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും അവസരം നൽകാതെ തഴഞ്ഞ നടപടി ദേശീയ ടീം സിലക്ടർമാർ തിരുത്തുമോ? ‘മുംബൈ മിററി’ന്റെ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു ‘അദ്ഭുതം’ നടക്കാൻ പോകുന്നു. മലയാളികളായ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം നടത്തിവന്ന പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യൻ‌ ടീമിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുമെന്നാണ് ‘മുംബൈ മിറർ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത്. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 15 അംഗ ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, ഏതെങ്കിലും താരത്തിന് പരുക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണോ അതോ അധിക ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ടാണോ സഞ്ജുവിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഒരിക്കൽ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ താരങ്ങൾക്ക് പരുക്കേറ്റാലല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റൊരാളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പതിവ് അപൂർവമാണെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുംബൈ മിററിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു മത്സരം സഞ്ജുവിന്റെ സ്വന്തം നാടായ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽനിന്ന് തഴഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം ട്വന്റി20 ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ക്യാംപയിൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. ഡിസംബർ ആറിന് ഹൈദരാബാദ് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മത്സരം. 11ന് മുംബൈ വാംഖഡെയിൽ മൂന്നാം മത്സരം നടക്കും. ഡിസംബർ 15 മുതൽ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും.

നീണ്ട നാലു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണിനെയും സിലക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ പരമ്പരയിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും പകരക്കാരുടെ ബെ‍ഞ്ചിലായിരുന്നു താരം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20, ഏകദിന ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞത്. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ടീമിലെടുത്ത താരത്തിന് ഒരു അവസരം പോലും നൽകാതെ പുറത്തിരുത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത പരമ്പരയിൽ തഴഞ്ഞത് ആരാധകർക്കിടയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെപ്പോലും ഇതു ബാധിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി. ബിസിസിഐയുടെ ട്വിറ്റർ, ഫെയ്‍സ്ബുക് പേജുകളിൽ ആരാധകർ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കമന്റുകൾ നിറച്ചു.

ഇതിനിടെ, തിരുവനന്തപുരം എംപി കൂടിയായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്ങും സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകാതെ തഴഞ്ഞ ‘നീതികേടിനെതിരെ’ രംഗത്തെത്തി. സിലക്ടർമാർ പരീക്ഷിക്കുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവാണോ അതോ ഹൃദയത്തിന്റെ കരുത്താണോയെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ചോദ്യം. ഇപ്പോഴത്തെ സിലക്ടർമാരെ മാറ്റി കരുത്തരായ ആളുകളെ തൽസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയോട് ഹർഭജൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Sanju Samson set to return to Indian team for West Indies series