എന്റെ കളി മോശമെങ്കിൽ പറയാം, വംശീയമായി കളിയാക്കരുത്: മറുപടിയുമായി ആർച്ചർ

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ കിവീസ് ആരാധകനിൽനിന്ന് വംശീയാധിക്ഷേപം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോഫ്ര ആർച്ചർ. ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാനദിനം കിവീസ് ഇന്നിങ്സ് ജയം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ആർച്ചറെ കാണികളിലൊരാൾ അധിക്ഷേപിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞ ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ കുറ്റക്കാരനെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പരിഹാസം ന്യൂസീലൻഡ് സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസനും പ്രതികരിച്ചു.‌

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ആർച്ചറിന്റെ രംഗപ്രവേശം. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം താൻ മറികടന്നുകഴിഞ്ഞെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ആർച്ചർ, അധിക്ഷേപിച്ച ഒരേയൊരു വ്യക്തിയൊഴികെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ മറ്റ് ആരാധകരെല്ലാം മികച്ചവരായിരുന്നുവെന്നും പ്രതികരിച്ചു.

‘എന്റെ ബോളിങ് മോശമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അക്കാര്യം അവർക്കു ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. പരിഹസിക്കുകയുമാകാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളോട് തുറവിയുള്ളവരായേ പറ്റൂ. എങ്കിലും വംശീയമായ അധിക്ഷേപം ഒട്ടും ശരിയല്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ഥലത്തും അതു സ്വീകാര്യവുമല്ല’ – ആർച്ചർ പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയോടെ കിവീസിന്റെ രക്ഷകനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബി.ജെ.വാട്ട്‌ലിങ്ങിനെ പുറത്താക്കിയത് ആർച്ചറായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 50 പന്തിൽ 30 റൺസെടുത്ത് ന്യൂസീലൻഡ് വിജയം വൈകിപ്പിച്ചതും ആർച്ചറായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആർച്ചർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചയുടനെ ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് മാപ്പു പറഞ്ഞ് പ്രസ്താവനയിറക്കി. ആർച്ചറെ നേരിൽ കണ്ട് മാപ്പു പറയുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Criticise me if I’m bowling badly but don’t racially abuse me: Jofra Archer