ധോണിയുടെ മടക്കം ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനം അനുസരിച്ചിരിക്കും: രവി ശാസ്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ രാജ്യാന്തര കരിയറിന്റെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത വർഷം ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റതിനുശേഷം ധോണി ദേശീയ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ധോണി ഉടൻ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനം ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന സൂചനയുമായി ശാസ്ത്രിയുടെ രംഗപ്രവേശം.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ അടുത്ത മാസം ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിലും ധോണി അംഗമല്ല. അടുത്തിടെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ജാർഖണ്ഡ് ടീമിനൊപ്പം ധോണി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധോണി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടേയില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ധോണി നേരത്തേ വിരമിച്ചിരുന്നു.

ധോണി എപ്പോഴാണ് കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിൽ പ്രധാനമാണെന്ന് ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ധോണിക്ക് ഇടമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. മറ്റു വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരുടെ പ്രകടനവും ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രി സൂചന നൽകി. ‘ഐപിഎൽ വളരെ ബൃഹത്തായൊരു ടൂർണമെന്റാണ്. അടുത്ത വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിന്റെ ഏകദേശ രൂപം ഐപിഎല്ലോടെ വ്യക്തമാകും. അതുവരെ ടീമിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ആരൊക്കെ പുറത്താകുമെന്ന ഊഹിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഐപിഎൽ വരെ കാത്തിരുന്നാൽ വ്യക്തമായ രൂപം കിട്ടും – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ധോണിക്കു പകരം ഋഷഭ് പന്ത് എത്തിയെങ്കിലും പ്രകടനം തൃപ്തികരമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കീപ്പർ സ്ഥാനം ആർക്കാണെന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല. ജാർഖണ്ഡ് അണ്ടർ 23 ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം തുടരുന്ന ധോണി ഇപ്പോഴും മികച്ച കായികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നു. ധോണിക്ക് അർഹമായ ആദരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉടൻ വിരമിക്കില്ലെന്നും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഈയിടെ പറഞ്ഞതും പ്രസക്തം.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 90 ടെസ്റ്റ്, 350 ഏകദിനം, 98 ട്വന്റി20 കളിച്ചിട്ടുള്ള ധോണി പതിനേഴായിരത്തിലേറെ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെയും ടെസ്റ്റിൽ മുന്നൂറിലേറെയും പുറത്താക്കലിനും ഉടമയാണ് ഈ ലോകോത്തര വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.

