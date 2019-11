ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തുമോ? ജനുവരി വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ‘വിലക്കി’ ധോണി

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ മടങ്ങിവരവ് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ മില്യൻ ഡോളർ ചോദ്യം ധോണിയോടു തന്നെ നേരിട്ടു ചോദിച്ചാലോ? അതെ, ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ ഉത്തരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധോണിക്കു മുന്നിലെത്തി; അതും ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിനിടെ. ‘ഈ ചോദ്യം അടുത്ത ജനുവരി വരെ ചോദിക്കരുത്’ എന്ന ലഘുമറുപടിയിലൊതുങ്ങി ധോണിയുടെ പ്രതികരണം!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്ന ധോണി, സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റ് ടീം പുറത്തായശേഷം ദേശീയ ടീം കുപ്പായമണിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച സൈനിക സേവനത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തി. ധോണിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. എന്നാൽ, വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും മുന്നിലും പന്തിന്റെ പ്രകടനം അത്ര ആശാവഹമല്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കീപ്പർ സ്ഥാനം ആർക്കാണെന്നതിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ധോണി തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ജനുവരി വരെ വിലക്കിയത്. അതേസമയം, ജാർഖണ്ഡ് അണ്ടർ 23 ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം തുടരുന്ന ധോണി ഇപ്പോഴും മികച്ച കായികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്. ധോണിക്ക് അർഹമായ ആദരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉടൻ വിരമിക്കില്ലെന്നും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഈയിടെ പറഞ്ഞതും പ്രസക്തം.

അതിനിടെ, ധോണിയുടെ രാജ്യാന്തര കരിയറിന്റെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത വർഷം ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ധോണി ഉടൻ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 90 ടെസ്റ്റ്, 350 ഏകദിനം, 98 ട്വന്റി20 കളിച്ചിട്ടുള്ള ധോണി പതിനേഴായിരത്തിലേറെ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെയും ടെസ്റ്റിൽ മുന്നൂറിലേറെയും പുറത്താക്കലിനും ഉടമയാണ് ഈ ലോകോത്തര വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.

