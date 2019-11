ഷാ (53), അയ്യർ (80*), യാദവ് (80), ഗിൽ (78), അഭിഷേക് (47); തകർത്തടിച്ച് ‘ഇന്ത്യൻ ഭാവി’!

സൂറത്ത്∙ രണ്ട് ടീമുകളിലാണെങ്കിലെന്താ, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മുംബൈ – പഞ്ചാബ് പോരാട്ടം വേദിയായത് ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിതാരങ്ങളുടെ ശക്തിപ്രകടനത്തിനാണ്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്ണൊഴുകിയ മത്സരങ്ങളിലൊന്നെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ നാലു പേരാണ് അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. കൂട്ടത്തിലെ ‘ഇളമുറക്കാരന്’ അർഹിച്ച അർധസെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത് വെറും മൂന്നു റൺസിനും!

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ മുംബൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റണ്‍സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. സെമിയിൽ കടക്കാൻ കൂറ്റൻ വിജയം അനിവാര്യമായതിനാൽ തകർത്തടിച്ച യുവതാരങ്ങളായ പൃഥ്വി ഷാ (27 പന്തിൽ 53), ശ്രേയസ് അയ്യർ (40 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 80), ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംകിട്ടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ് (35 പന്തിൽ 80) എന്നിവരാണ് കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ മുംബൈയ്ക്ക് തുണയായത്.



മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പോരാട്ടം ആവേശകരമായി. ഇന്ത്യയുടെ ‘അടുത്ത വിരാട് കോലി’യെന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ തിരിച്ചടി. ഗിൽ നേടിയത് 38 പന്തിൽ 78 റൺസ്. പഞ്ചാബിന്റെ പത്തൊൻപതുകാരൻ താരം അഭിഷേക് ശർമ 29 പന്തിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 47 റൺസും! ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയെങ്കിലും നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 221 റൺസെടുക്കാനേ പഞ്ചാബിനായുള്ളൂ. 22 റൺസിന് ജയിച്ചെങ്കിലും സെമിയിൽ കടക്കാനാകാതെ മുംബൈ പുറത്തായി.

വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുവർണതലമുറയ്ക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ‌‌ഈ ഭാവി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കാം:

പൃഥ്വി ഷാ: കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമൻ പൃഥ്വി ഷായാണ്. ഉത്തജകമരുന്നു വിവാദത്തിൽ വിലക്കു കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഏറെക്കാലം പുറത്തിരുന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇരുപതുകാരൻ ഷാ, വെറും 27 പന്തിൽനിന്ന് നാലുവീതം ഫോറും സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 53 റൺസ്! ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ആദിത്യ താരെയ്ക്കൊപ്പം 6.5 ഓവറിൽ 71 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടും തീർത്തു. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഷാ, തിരിച്ചുവരവിനുശേഷം കളിച്ച അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ അർധസെഞ്ചുറിയാണിത്. 63, 30, 64, 30, 53 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചുവരവിനുശേഷം ഷായുടെ പ്രകടനം.

ശ്രേയസ് അയ്യർ: പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഏറെക്കുറെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ താരമാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ. വിരാട് കോലിക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകാനും സാധ്യതയുള്ളയാൾ. ഈ മത്സരത്തിലെ ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ അയ്യർ. നേടിയത് 40 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 80 റൺസ്. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത 140 റൺ‌സാണ് മുംബൈയുടെ കൂറ്റൻ സ്കോറിന് അടിത്തറയിട്ടത്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചത് ഒൻപത് ഏകദിനങ്ങളും 11 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും. സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിൽ പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ‘നാലാം നമ്പർ’ വെല്ലുവിളിക്കുള്ള ഉത്തരമെന്നും വിലയിരുത്തൽ.

സൂര്യകുമാർ യാദവ്: കൂട്ടത്തിലെ ‘നിർഭാഗ്യവാനെ’ന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താരമാണ് മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഉജ്വല പ്രകടനങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത താരം. ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ യാദവിന് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അവസരം നൽകാത്തതിനെ പരിഹസിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് അടുത്തിടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതും മറ്റാരുമല്ല. 35 പന്തിൽനിന്ന് എട്ടു ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും സഹിതം 80 റൺസാണ് യാദവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ കർണാടകയ്ക്കെതിരെ 53 പന്തിൽ 11 ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 94 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന യാദവിന്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ അർധസെഞ്ചുറി കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ സൂര്യകുമാറിനായി ആരാധകർ ക്യാംപയിൻ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ശുഭ്മാൻ ഗിൽ‌: അടുത്തയാൾ മുംബൈയുടെ എതിർപാളയത്തിൽനിന്നാണ്. പേര് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. മുംബൈയുടെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിങ് നിര പടുത്തുയർത്തിയ കൂറ്റൻ സ്കോറിനെതിരെ പൊരുതാനുള്ള ഊർജം പഞ്ചാബ് ടീമിൽ കുത്തിനിറച്ചത് ഇരുപതുകാരനായ ഗില്ലാണ്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിൽ 38 പന്തിൽനിന്ന് ഏഴു ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും സഹിതം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 78 റൺസ്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം വെറും 7.4 ഓവറിൽനിന്ന് 84 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി.

അഭിഷേക് ശർമ: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരാണ് അഭിഷേക് ശർമയുേടത്. 19 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ട് അധികനാളായിട്ടില്ല. ഗില്ലിനൊപ്പം പഞ്ചാബിന് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ച അഭിഷേക്, 29 പന്തിൽ നാലു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 47 റൺസ്. അർഹിച്ച അർധസെഞ്ചുറി വെറും മൂന്നു റൺസിനാണ് നഷ്ടമായത്. വരുന്ന ഐപിഎല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമാണ്.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ മാത്രം കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഗുർകീരത് മാനും ഈ മത്സരത്തിൽ കരുത്തുകാട്ടി. 21 പന്തിൽ നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 40 റൺസ്. ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും പിറന്നു. അവയേതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം:

∙ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ ഒരേ ടീമിലെ മൂന്നുപേർ അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്നത് ഇത് അഞ്ചാം തവണ മാത്രം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടു തവണയും മധ്യപ്രദേശ്, സൗരാഷ്ട്ര ടീമുകൾ ഓരോ തവണയും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

∙ മത്സരത്തിലാകെ പിറന്നത് 25 സിക്സുകൾ. 13 എണ്ണം മുംബൈയും 12 എണ്ണം പഞ്ചാബും സ്വന്തമാക്കി. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ പിറക്കുന്ന കൂടുതൽ സിക്സുകളെന്ന നേട്ടം ഈ മത്സരത്തിനു സ്വന്തം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജമ്മു കശ്മീർ – ഡൽഹി മത്സരത്തിൽ പിറന്ന 24 സിക്സുകളുടെ റെക്കോർഡാണ് വഴിമാറിയത്. ഈ സീസണിൽ കർണാടക – സർവീസസ് മത്സരത്തിലും 24 സിക്സുകൾ പിറന്നിരുന്നു.

∙ പഞ്ചാബ് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 221 റൺസ്, രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടീം നേടുന്ന ഉയർന്ന സ്കോറാണ്. 2015–16 സീസണിൽ ഡൽഹി വഡോദരയ്ക്കെതിരെ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 214 റൺസായിരുന്നു മുൻപത്തെ റെക്കോർഡ്. അഞ്ച് ബോളർമാർ മാത്രം ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ പിറക്കുന്ന ഉയർന്ന സ്കോർ കൂടിയാണ് പഞ്ചാബിന്റെ 221 റൺസ്.

∙ ഈ മത്സരത്തിലാകെ പിറന്നത് 464 റൺസാണ്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ പിറക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റൺസാണിത്. ഡൽഹിയും സർവീസസും ചേർന്ന് ഈ സീസണിൽ നേടിയ 428 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് വഴിമാറി.

English Summary: Mumbai and Punjab fight out in a high-scoring match in the Syed Mushtaq Ali Trophy