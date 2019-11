കീപ്പറാകണോ, റെഡി; ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനും തയാർ: സഞ്ജു

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആകാനും തയാറാണെന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ. സ്ഥിരതയല്ല, ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. സ്ഥിരതയ്ക്കു വേണ്ടി ശൈലി മാറ്റാൻ താൽപര്യമില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ച് കിരീടവിജയത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നാണ് സ്വപ്നമെന്നും സ‍ഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തിനു വേണ്ടി രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഉള്‍പ്പെടെ കീപ്പർ ആയാണ് സഞ്ജു കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലും ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനുള്ള സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാനും സന്നദ്ധതയറിയിട്ട് സഞ്ജുവിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘സ്ഥിരത ഒരിക്കലും പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. മറ്റു താരങ്ങളിൽനിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് എന്റേത്. ബോളറെ കടന്നാക്രമിച്ച് മേധാവിത്തം േനടാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു ശൈലി വച്ച് ബോളർക്കു മേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം. സ്ഥിരതയ്ക്കു പിന്നാലെ പോയാൽ എന്റെ ശൈലി തന്നെ നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥിരത നേടാൻ ശൈലി മാറ്റാൻ താൽപര്യമില്ല’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാനും സന്നദ്ധനാണെന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. ‘കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറു വർഷമായി ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ കേരളത്തിനായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാറുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ ടീം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡിങ്ങിലാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ അതും ചെയ്യും. ടീമിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാനും ഫീൽഡറാകാനും ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും തയാറാണ്’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലെന്ന പ്രചാരണത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: ‘ഒരിക്കലുമില്ല. ആ പ്രചാരണം ശരിയല്ല. ടീം മാനേജ്ന്റിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാണ്. ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തയാറുമാണ്. ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനും റെഡി. എന്റെ ഇഷ്ടം അവരോടു പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുവാങ്ങുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ. ടീമിനാണ് എപ്പോഴും പ്രാമുഖ്യം’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി എന്നിവർക്കൊപ്പമിരുന്ന് തന്നിൽനിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നും സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി. ഇരുവർക്കുമൊപ്പം പ്രത്യേകമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അമിതഭാരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു:

‘ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് എനിക്കെന്നും ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എന്റെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അത് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടയാൾ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ. എന്റെ സ്വന്തം കളിയെക്കുറിച്ചും ശൈലിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെളിഞ്ഞ അവബോധമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം.’

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുകയാണോ ലക്ഷ്യമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘കിരീടം നേടുക’ എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ഉത്തരം.

‘ഓസീസ് മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വപ്നം. എന്റെ പരിശീലനവും ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ്. അല്ലാതെ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ മാത്രമല്ല. ദേശീയ ടീമിനായി കിരീടം നേടുകയെന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷം കുറച്ചായി. ഇത്തവണ ടീം കിരീടം നേടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മികച്ച സംഭാവന നൽകണമെന്നു തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാ അധ്വാനവു അതിനുവേണ്ടിയാണ്.’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞുനിർത്തി.

English Summary: Sanju Samson open to keep wickets for India amid Rishabh Pant’s poor run of form