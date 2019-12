മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതും ‘കുറ്റം’; ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ‘വിലക്കു വിശേഷങ്ങൾ’ !

ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെയും പുറത്തെയും വഴിവിട്ട പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് താരങ്ങൾക്ക് വിലക്കു ലഭിക്കുന്നത് അത്ര പുതിയ കാര്യമല്ല. ഒത്തുകളിക്കാർ സമീപിച്ച വിവരം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കാത്തതിന് ബംഗ്ലദേശ് താരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സനെ വിലക്കിയത് അടുത്തിടെയാണ്. പന്തു ചുരണ്ടിയതായി കണ്ടെത്തിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം നിക്കോളാസ് പുരാനും വിലക്ക് കാലാവധിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ കളത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓസീസ് താരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സമിത്തും ഡേവിഡ് വാർണറും കാമറൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റും കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയതും അടുത്തിടെയാണ്.

എന്നാൽ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ വിലക്കു നേരിട്ട താരങ്ങൾ മുൻപും ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ടീം മീറ്റിങ് ഒഴിവാക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതിന് വിലക്കു ലഭിച്ച താരവും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ടീം കൂട്ടത്തകർച്ച നേരിടുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കുന്നതിനു പകരം തകർത്തടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വിലക്കു കിട്ടിയ താരവുമുണ്ട്. ഇത്തരം ചില രസകരമായ വിലക്കുകളിലൂടെ:

∙ മുട്ടിക്കളിക്കണം, ഇല്ലേൽ...

സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് കളിക്കാത്തതിന് വിലക്കു ലഭിച്ച താരത്തെ കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു താരം ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നുകൂടി അറിയുമ്പോഴോ? ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച നായകനായ കപിൽ ദേവാണ് കഥയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം. 1984–85 സീസണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിടുമ്പോഴാണ് കപിൽ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 100ൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കളിക്കുന്നതിനു പകരം അടിച്ചു തകർക്കാനാണ് കപിൽ ശ്രമിച്ചത്. നേരിട്ട രണ്ടാം പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയ കപിൽ, മൂന്നാം പന്തിലും വമ്പൻ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പുറത്തായി. കപിലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനം ടീം മാനേജ്മെന്റിന് ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല. ടീമിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമായി കപിലിന്റെ പേരും ഉയർന്നുവന്നു. ഇതോടെ ഒരു മത്സരത്തിൽനിന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് താരത്തെ വിലക്കി.

∙ പന്തിൽ കടിക്കരുത്!

പന്തിൽ കടിച്ചതിന് വിലക്കു ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ താരമാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. 2010ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം. പെർത്തിൽ നടന്ന ഏകദിനത്തിനിടെയാണ് അഫ്രീദി പന്തിൽ കടിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞത്. സ്ഥിരം നായകൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നയിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ അഫ്രീദിയായിരുന്നു. ബോളറായ റാണാ നവേദ് ഉൾ ഹസ്സനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കളത്തിൽവച്ച് അഫ്രീദി പന്തിൽ കടിച്ചത്. ഇത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഐസിസി താരത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. രണ്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായിരുന്നു വിലക്ക്. തനിക്ക് അബന്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് അഫ്രീദി പിന്നീട് സമ്മതിച്ചു.

∙ ‘മീൻ പിടിച്ചാലും’ വിലക്ക്!

വിലക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ രസകരമായ കഥയാണ് മുൻ ഓസീസ് താരം ആൻഡ്രു സൈമണ്ട്സിന്റേത്. കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പലകുറി വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈമണ്ട്സ്, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായി സ്ഥിരമായി ഉരസിയിരുന്ന താരവുമാണ്. 2008ലാണ് സൈമണ്ട്സിന്റെ വിലക്കിലേക്കു നയിച്ച സംഭവം നടക്കുന്നത്. അന്ന് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ടീം മീറ്റിങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സൈമണ്ട്സ് അത് ഒഴിവാക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതാണ് വിനയായത്. സൈമണ്ട്സിന്റെ പ്രവൃത്തി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് വരുത്തിവച്ചത്. ഇതോടെ താരത്തെ അടിയന്തരമായി ടീമിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തോടെ സൈമണ്ട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ ചോദ്യചിഹ്നമായെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത വർഷം സൈമണ്ട്സ് ദേശീയ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി.

∙ അപകടകരമായ ഏറ് നിഷിദ്ധം

ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിലക്കു നേരിട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു താരം. ഫീൽഡിങ്ങിലെ അസാമാന്യ മികവിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജഡേജ, ഓൾറൗണ്ടറെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാല വിജയങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ്. 2017ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ജഡേജ വിവാദത്തിൽ കുരുങ്ങിയത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ദിമുത് കരുണരത്‌നെയ്ക്കു നേരെ അപകടകരമായി പന്തെറിഞ്ഞതാണ് ജഡേജയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. പന്ത് ദേഹത്തുകൊള്ളാതെ കരുണരത്‍നെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജഡേജയ്ക്കായില്ല. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടും പിച്ചിൽ കയറിയതിന് ജഡേജയ്ക്ക് മൂന്ന് ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ഈ സംഭവത്തിൽ മൂന്നു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് കൂടി ലഭിച്ചതോടെ 24 മാസ കാലയളവിലെ ആറ് ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് സസ്പെൻഷനായി മാറി. ഇതോടെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ജഡേജയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. മാത്രമല്ല, മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം പിഴയും ഒടുക്കേണ്ടിവന്നു.

∙ സഹതാരത്തെ ബാറ്റുകൊണ്ടടിച്ചാൽ?

കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കുറ്റത്തിന് വിലക്കു ലഭിച്ച താരം പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശുഐബ് അക്തറാണ്. അതിവേഗ ബോളിങ്ങിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കവർന്ന അക്തർ, അതിലേറെ വേഗത്തിൽ ദേഷ്യം വരുന്ന ആളു കൂടിയായിരുന്നു. 2007ലെ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി സഹതാരത്തിന്റെ തുടയിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടടിച്ചതിനാണ് അക്തറിന് വിലക്കു ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് അക്തറിന് നഷ്ടമായി. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വിവാദ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഡ്രസിങ് റൂമിൽവച്ച് അക്തറും സഹതാരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും തമ്മിൽ കോർത്തു. കയ്യിലിരുന്ന ബാറ്റുകൊണ്ട് അഫ്രീദിയുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞടുത്ത അക്തറിനെ സഹതാരങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ഇതോടെ അടുത്തുനിന്ന മുഹമ്മദ് ആസിഫിന്റെ തുടയിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടടിച്ചാണ് അക്തർ കലിതീർത്തത്.

ഇതോടെ താരത്തെ ഉടൻതന്നെ ടീമിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അഫ്രീദി തന്റെ വീട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനാണ് തല്ലാനോങ്ങിയതെന്ന് അക്തർ പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തി. അഫ്രീദിയെ തല്ലാനായിരുന്നു ശ്രമമെങ്കിലും ആസിഫിന്റെ ദേഹത്ത് അബദ്ധത്തിൽ ബാറ്റുകൊണ്ടതാണെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ അക്തർ പിന്നീട് മാപ്പുപറഞ്ഞു.

English Summary: Five Times cricketers were banned for weird reasons