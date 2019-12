എന്റെ നല്ലകാലത്താണേൽ ബുമ്രയൊക്കെ എന്ത്; അയാൾ വെറും ശിശു: മുൻ പാക്ക് താരം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോർക്കറുകളും സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരിക്കാം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ താരം അബ്ദുൽ റസാഖിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ‘ബുമ്ര വെറും കുട്ടിയാണ്’ എന്നാണ് റസാഖിന്റെ നിലപാട്. വസിം അക്രം, ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത് തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർക്കൊപ്പം കളിച്ചിട്ടുള്ള തനിക്ക് ബുമ്രയുടെ പന്തുകൾ ഒരു വിഷയമേ അല്ലെന്നും റസാഖ് അവകാശപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ ബുമ്രയ്ക്കു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തനിക്ക് അനായാസം കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും റസാഖ് പറഞ്ഞു.

പുറത്തിനേറ്റ പരുക്കുമൂലം സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ബുമ്ര ഏകദിന ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നാമനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലദേശ് പരമ്പരകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിലും ബുമ്ര ഇപ്പോഴും അഞ്ചാമതുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ബുമ്ര അത്ര വലിയ സംഭവമല്ലെന്ന മട്ടിൽ റസാഖിന്റെ പ്രതികരണം.

ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ബുമ്രയേക്കാൾ മികച്ച ഒട്ടേറെ ബോളർമാരെ താൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ലോകോത്തര ബോളർമാരെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ടിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബുമ്രയുടെയൊക്കെ പന്തുകൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലുമല്ല. എനിക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സമ്മർദ്ദം ബുമ്രയ്ക്കു തന്നെയായിരിക്കും’ – റസാഖ് അവകാശപ്പെട്ടു.

‘ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത്, വസിം അക്രം തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ബോളർമാരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ. ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബുമ്ര വെറും ശിശുവാണ്. ബുമ്രയുടെ പന്തുകൾ അനായാസം അടിച്ചകറ്റാനും അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും എനിക്കു നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമായിരുന്നു’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ബുമ്രയുടെ സേവനം വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്ന് റസാഖ് പറഞ്ഞു. ബുമ്ര ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയില്ലാത്ത ബോളിങ് ആക്ഷനും മികച്ച സീമുമാണ് ബുമ്രയെ അപകടകാരിയാക്കുന്നതെന്നും റസാഖ് നിരീക്ഷിച്ചു.

സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറിനെയും വിരാട് കോലിയെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും റസാഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘1992 – 2007 കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുനോക്കൂ. എന്താണ് ക്രിക്കറ്റെന്ന് അവർ പറയും. അന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള എത്രയോ കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ നിലവാരമുള്ള താരങ്ങൾ ആരുമില്ല. ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും എല്ലാം അന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദയനീയമാണ് സ്ഥിതി’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ 19 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള താൽപര്യം അറിയിച്ച് അടുത്തിടെ റസാഖ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പാക്ക് ബോർഡ് റസാഖിനോടു മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പ്രതിഭാധനനായ താരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്തും റസാഖ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പാണ്ഡ്യയുടെ കളിയിൽ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്നും ബിസിസിഐ അനുവദിച്ചാൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഓൾറൗണ്ടറാക്കി പാണ്ഡ്യയെ വളർത്തുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകാൻ താൻ ഒരുക്കമാണെന്നും അന്ന് റസാഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ ആരാണ് അബ്ദുൽ റസാഖ്?

1996 മുതൽ 2013 വരെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ താരമാണ് അബ്ദുൽ റസാഖ്. മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം പാക്ക് ജഴ്സിയിൽ 46 ടെസ്റ്റുകളും 265 ഏകദിനങ്ങളും 32 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 77 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 28.61 ശരാശരിയിൽ 1946 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറിയും ഏഴ് അർധസെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 265 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 29.70 ശരാശരിയിൽ 5080 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികളും 23 അർധസെഞ്ചുറികളുമുണ്ട്. 32 ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് 20.68 ശരാശരിയിൽ 393 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. പുറത്താകാതെ നേടിയ 46 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.

ടെസ്റ്റിൽ 76 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 100 വിക്കറ്റും റസാഖിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഒരു തവണ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു. 265 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 269 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഇതിൽ മൂന്ന് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് പ്രകടനങ്ങളുണ്ട്. 32 ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് 20 വിക്കറ്റുകളാണ് സമ്പാദ്യം. 13 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുതതാണ് മികച്ച പ്രകടനം.

