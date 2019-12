ലോകകപ്പിനു മുൻപ് പടിയിറങ്ങുന്നതിൽ നിരാശയില്ല, പരമാവധി ചെയ്തു: പ്രസാദ്

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിയുന്നതിൽ നിരാശയില്ലെന്ന് എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. നിലവിലെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കാലാവധി നീട്ടിനൽകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിക്കു ശേഷം പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസാദിന്റെ പ്രതികരണം. ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും പകരക്കാരുടെ ശക്തമായ നിരയെത്തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താനും തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസാദ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രസാദ് മനസ്സു തുറന്നത്.

‘സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി നീട്ടിനൽക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണു വേണ്ടതെന്ന് ബിസിസിഐ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. സിലക്ടർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ വ്യക്തമായ ചില ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ബിസിസിഐ തീരുമാനമെടുക്കും’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഖേദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസാദിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ പടിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിൽ യാതൊരു നിരാശയുമില്ല. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി പകരക്കാരുടെ ഒരു ശക്തമായ നിരയെത്തന്നെ തയാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസാദ് അവകാശപ്പെട്ടു. താരങ്ങളുടെ യോജിച്ച പ്രകടനം സാധ്യമായാൽ, അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടർമാർക്ക് നാലു വർഷത്തെ കാലാവധി തന്നെ അധികമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗരവ് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘നാലു വർഷത്തെ കാലാവധി തന്നെ ഐസിസി ലോകകപ്പുകൾ മുൻനിർത്തി തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും’ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് ഗാംഗുലി പ്രതികരിച്ചു. അത് മുൻപത്തെ കാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗാംഗുലി, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിന് മൂന്നുവർഷം കൂടുമ്പോൾ സിലക്ടർമാരെ മാറ്റുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

