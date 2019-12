അക്രത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ സച്ചിനും ലാറയും റിച്ചാർഡ്സുമല്ല; പിന്നെ?

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരുപിടി മഹാരഥൻമാരായ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ ബോള്‍ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ച ബോളറാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ വസിം അക്രം. റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങിന്റെ ആശാനായി അറിയപ്പെടുന്ന അക്രം ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പേസ് ബോളർമാരി‍ൽ ഒരാളായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കർ, ബ്രയാൻ ലാറ, മാർക്ക് ടെയ്‌ലർ, അലൻ ബോർഡർ, സ്റ്റീവ് വോ, മാർക്ക് വോ, വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്, റിക്കി പോണ്ടിങ്, ഡെസ്മണ്ട് ഹെയ്ൻസ്, ഗോർഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തരായ താരങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായി എണ്ണപ്പെടുന്ന മിക്ക താരങ്ങൾക്കെതിരെയും ബോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്രത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരായിരിക്കും? രസകരമായ ചോദ്യം, അല്ലേ? ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷാൽ അക്രത്തിനും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഒരു ചാനൽ ഷോയ്‌ക്കിടെയാണ് അക്രത്തിനുനേരെ ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നത്.

സച്ചിൻ, ലാറ, റിച്ചാർഡ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ പേരുകൾക്കായി കാത്തിരുന്ന ആരാധകര്‍ക്കു മുന്നിൽ അക്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ പേര് ഒരു ന്യൂസീലൻഡ് താരത്തിന്റേതായിരുന്നു; സാക്ഷാൽ മാർട്ടിൻ ക്രോ! മികവിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ക്രോയ്ക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധുമുട്ടിയതിന്റെ കാരണങ്ങളും അക്രം വിശദീകരിച്ചു.

‘1991ൽ ന്യൂസീലൻഡ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനത്തിനു വന്നപ്പോൾ ക്രോ ഞാനും വഖാറും (വഖാർ യൂനിസ്) ഉൾപ്പെടുന്ന പാക്ക് ബോളിങ് നിരയെ അനായാസമാണ് നേരിട്ടത്. മൂന്നു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ആ പരമ്പരയിൽ വഖാർ 30 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ. രണ്ടു ടെസ്റ്റ് കളിച്ച എനിക്ക് 16 വിക്കറ്റും ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല, അന്ന് റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആയുധം.’

‘മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. അന്ന് ഞങ്ങളുടേത് മികച്ച പ്രായവുമായിരുന്നു. 23–24 വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ക്രോ അന്ന് രണ്ടു സെഞ്ചുറി നേടി. റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട് ഫൂട്ടിലാണ് സ്ഥിരം കളിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥിരം ആയുധങ്ങൾ പതിവുപോലെ ഫലിക്കാത്തത് എന്നെയും വഖാറിനെയും കടുത്ത നിരാശയിലാഴ്ത്തി.’

‘റിവേഴ്സ് സ്വിങ് എന്താണെന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന സമയമാണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ അനായാസമാണ് ഞങ്ങളെ നേരിട്ടത്. അന്ന് ക്രോയെ പുറത്താക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു’ – അക്രം പറഞ്ഞു.



