‘പിങ്ക് സെഞ്ചുറി’ തുണച്ചു; സ്മിത്തിനെ മറികടന്ന് കോലി വീണ്ടും ഒന്നാം നമ്പർ!

ദുബായ്∙ ‘കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെന്ന’ മട്ടിൽ പലകുറി കൈവിട്ട ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഓസീസ് താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്ന ഒന്നാം റാങ്കാണ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ‘പിടിച്ചുവാങ്ങിയത്’. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ആതിഥ്യം വഹിച്ച പിങ്ക് ടെസ്റ്റിലെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ തലപ്പെത്തെത്താൻ കോലിക്കു തുണയായത്. കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിൽ 136 റൺസെടുത്ത കോലി, ഡേ–നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ, ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഒരിക്കൽക്കൂടി കോലി ഒരേസമയം ഒന്നാം റാങ്കിലെത്തി.

923 പോയിന്റുമായാണ് കോലി റാങ്കിങ്ങിൽ തലപ്പത്തേക്കു കയറിയത്. അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിറംമങ്ങിയ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് രണ്ടാം റാങ്കിലേക്കിറങ്ങി. അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ പിങ്ക് ടെസ്റ്റിൽ 36 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായ സ്മിത്ത് 931ൽ നിന്ന് 923 പോയിന്റിലേക്ക് വീണു. കോലിക്ക് അഞ്ചു പോയിന്റ് ലീഡ്. ഇതിനു മുൻപ് പലതവണ പോയിന്റിൽ സ്മിത്തിന് തൊട്ടരികെ എത്തിയെങ്കിലും കോലിക്ക് ഒന്നാ സ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുൻപ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന കോലിയെ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് സ്മിത്ത് മറികടന്നത്.

അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി സഹിതം ഉജ്വല പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ തിരിച്ചെത്തി. അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ 335 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാർണറായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. പരമ്പരയുടെ താരമായും വാർണർ തന്നെ. ഇതോടെ 12 സ്ഥാനം കയറിയ വാർണർ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയ മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ ഇതാദ്യമായി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ആദ്യ പത്തിലെത്തി. ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ 110–ാം റാങ്കിലായിരുന്നു ലബുഷെയ്ൻ. കഴിഞ്ഞ തവണ റാങ്കിങ് പുതുക്കിയപ്പോൾ 10–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ പിന്നാക്കം പോയി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് ഓപ്പണർ കെയ്ൻ വില്യംസൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ചേതേശ്വർ പൂജാര നാലാം സ്ഥാനവും നിലനിർത്തി. ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ കുതിപ്പിൽ അജിൻക്യ രഹാനെ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടിയ ജോ റൂട്ട് ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ, ലബുഷെയ്ൻ എട്ടാം സ്ഥാനം കയ്യടക്കി. ഹെൻറി നിക്കോൾസ് 9–ാമതും ദിമുത് കരുണരത്‌നെ 10–ാമതുമുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബർ അസം (13), ന്യൂസിലൻഡിന്റെ റോസ് ടെയ്‌ലർ‍ (17) എന്നിവരും നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ബോളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ആറ്, ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളായിരുന്ന ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും വെർനോൺ ഫിലാൻഡറും സ്ഥാനങ്ങൾ വച്ചുമാറിയതാണ് ഏക മാറ്റം. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഒൻപതാമതും മുഹമ്മദ് ഷമി 10–ാമതും തുടരുന്നു. രവീന്ദ്ര ജഡേജ 16–ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഉമേഷ് യാദവ് ആദ്യ ഇരുപതിലെത്തി. കെമർ റോച്ച് (11), ടിം സൗത്തി (13), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (14), സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് (15) എന്നിവരും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓസീസിന്റെ വിജയശിൽപിയായ നേഥൻ ലയോൺ 21–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ജെയ്സൺ ഹോൾഡർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജ രണ്ടാമതും രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ അഞ്ചാമതും തുടരുന്നു. ടീമുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ 120 റേറ്റിങ് പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. 109 പോയിന്റുമായി ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാമതുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് (104), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (102), ഓസ്ട്രേലിയ (102) ടീമുകളാണ് യഥാക്രമം മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഓസ്ട്രേലിയയോട് സമ്പൂർണ തോൽവി വഴങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണപ്പോൾ, ഇന്ത്യയോട് സമാനമായ നിലയിൽ തോറ്റ ബംഗ്ലദേശ് ഒൻപതാമതാണ്.

English Summary: Virat Kohli is back at the top of the batsmen’s list in the MRF Tyres ICC Test Player Rankings as Australia’s Steve Smith slipped behind the India captain in the latest update