സച്ചിനാര്, കോലിയാര്; ‘ബുമ്ര എപ്പിസോഡി’നുശേഷം ഇതാ, വീണ്ടും റസാഖ്!

മുംബൈ∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം അബ്ദുൽ റസാഖിന് ഇതെന്തുപറ്റി? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആകെ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. കളിക്കുന്ന കാലത്ത് പൊതുവെ ശാന്തനും ലക്ഷണമൊത്ത ഓൾറൗണ്ടറുമായിരുന്ന റസാഖ്, ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ചാവിഷയം. ‘ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വെറും ശിശുവാണെ’ന്ന പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെയും ഇക്ഴ്ത്തിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കക്ഷി.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല വിരാട് കോലിയെന്നാണ് റസാഖിന്റെ പക്ഷം. താനൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം തന്നെ തകർന്നെന്നും റസാഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോക നിലവാരമുള്ള താരങ്ങൾ ഇപ്പോഴില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1992–2007 കാലഘട്ടത്തിൽ കളിച്ചിരുന്ന താരങ്ങളോടു ചോദിച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് ക്രിക്കറ്റെന്ന് അവർ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരും. അന്നത്തെ പോലെ ലോക നിലവാരമുള്ള താരങ്ങൾ ഇന്നില്ല. ട്വന്റി20യുടെ വരവ് ക്രിക്കറ്റിനെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്ന് ബോളിങ്ങിലോ ബാറ്റിങ്ങിലോ ഫീൽഡിങ്ങിലോ ആ പഴയ മികവില്ല. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനതലത്തിൽ മാത്രം’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

‘വിരാട് കോലിയെ നോക്കൂ. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ മികച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം. സ്ഥിരതയുമുണ്ട്. പക്ഷേ, സച്ചിനൊപ്പമൊന്നും ചേർത്തുവയ്ക്കാനാവില്ല. സച്ചിനൊക്കെ വേറെ തലത്തിൽപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണ്’ – റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേരത്തെ, ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ‘ശിശു’ എന്ന് പരാമർശിച്ചും റസാഖ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ബുമ്രയേക്കാൾ മികച്ച ഒട്ടേറെ ബോളർമാരെ താൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ലോകോത്തര ബോളർമാരെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ടിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബുമ്രയുടെയൊക്കെ പന്തുകൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലുമല്ല. എനിക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സമ്മർദ്ദം ബുമ്രയ്ക്കു തന്നെയായിരിക്കും’ – റസാഖ് അവകാശപ്പെട്ടു.

‘ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത്, വസിം അക്രം തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ബോളർമാരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ. ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബുമ്ര വെറും ശിശുവാണ്. ബുമ്രയുടെ പന്തുകൾ അനായാസം അടിച്ചകറ്റാനും അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും എനിക്കു നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമായിരുന്നു’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

