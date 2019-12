സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും വിട്ടുപറയാതെ കോലി; പന്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ

ഹൈദരാബാദ്∙ അവസരങ്ങളേറെ ലഭിച്ചിട്ടും തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്ന യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി വീണ്ടും രംഗത്ത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് കോലി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തേണ്ടത് ആ താരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾത്തന്നെ, അതിന് സമയവും സാഹചര്യവും ഒരുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്നും കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പ് ശക്തമാണെന്നും അതിൽ അഴിച്ചുപണിക്കു സാധ്യതയില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലായി. ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനു പരുക്കേറ്റതോടെ ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരീക്ഷിച്ചേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ലെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ മറുപടി. ‘ആര് ഏത് സ്ഥാനത്തു കളിക്കുമെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്കു പറയാനാകില്ല. ഞാൻ കൂടി തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മധ്യനിരയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. മറ്റു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും’ – കോലി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് കോലി നൽകിയ ഉറച്ച പിന്തുണ ശ്രദ്ധേയമായി. കളത്തിൽ ചെറിയ പിഴവുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ, ‘ധോണി, ധോണി’ എന്ന് അലറുന്ന പരിപാടി നിർത്തണമെന്നും കോലി ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

‘ഋഷഭ് പന്തിന്റെ മികവിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കു പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതും ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നത് ശരിതന്നെ. ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അയാൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘മത്സരത്തിനിടെ പന്ത് ചെറിയ പിഴവുകൾ വരുത്തിയാൽ കാണികൾ ധോണിയുടെ പേരു വിളിച്ച് അലറുന്നത് ശരിയല്ല. അത് താരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. കളത്തിൽ ആരും മനഃപൂർവം പിഴവു വരുത്തുന്നില്ല. കളി സ്വന്തം നാട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ താരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അല്ലാതെ അവരുടെ പിഴവുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയല്ല. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന താരമാണെങ്കിലും ഈ വർഷം തീർത്തും മോശം പ്രകടനമാണ് ഋഷഭ് പന്തിന്റേത്. തുടർച്ചയായി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലുമായി ഈ വർഷം ആകെ നേടിയത് ഒരു അർധസെഞ്ചുറി മാത്രമാണ്. ആകെ കളിച്ച 13 ട്വന്റി20കളിൽനിന്ന് 20.10 ശരാശരിയിൽ ആകെ നേടിയത് 201 റൺസാണ്. ഒൻപത് ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 23.50 ശരാശരിയിൽ നേടിയത് 188 റൺസും. അതേസമയം, ഐപിഎല്ലിൽ സ്ഥിരമായി മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന പന്തിന്റെ ശരാശരി 36.17 ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 162.7ഉം. മോശം ഫോമിനെ തുടർന്ന് ടെസ്റ്റിൽ പന്തിനെ മാറ്റി പകരം വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെയാണ് ഇന്ത്യ കളിപ്പിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, പന്തിന് ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോഷൻ നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ആദ്യ മൂന്ന് താരങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സെറ്റാണ്. സാഹയെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ കളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൊൽക്കത്തയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ എട്ടു ടീമുകളുണ്ട്. അവിടെ വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുമുണ്ട്. അവരിൽനിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ചവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്കു മാത്രമേ ദേേശീയ ടീമിൽ ഇടംനൽകാനാകൂ’ – കോലി പറഞ്ഞു.

