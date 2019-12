ബുമ്രയെ ‘ശിശു’വെന്ന് വിളിച്ച് റസാഖ് കുടുങ്ങി; കൂട്ടത്തോടെ ‘ആക്രമിച്ച്’ മുൻ താരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ‘ശിശു’വെന്നു വിളിച്ചും ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടിയും പ്രസ്താവന നടത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ഓൾറൗണ്ടർ അബ്ദുൽ റസാഖിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നു. റസാഖിനെതിരെ ആരാധകർ തുടങ്ങിവച്ച പ്രതിഷേധം മുൻ താരങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ്. മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയ്ക്കു പിന്നാലെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഇർഫാൻ പഠാനും രംഗത്തെത്തി. ശരീരം വളർന്നാലും ബുദ്ധി വളരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആകാശ് ചോപ്രയുടെ ട്വീറ്റ്. ഇതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇർഫാൻ പഠാന്റെയും വിമർശനം. റസാഖിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബുമ്രയെ പരാമർശിച്ചതോടെ പഠാന്റെ വിമർശനത്തിന്റെ ദിശയും വ്യക്തം.

2004ൽ മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജാവേജ് മിയാൻ‌ദാദ് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പഠാന്റെ ട്വീറ്റ്. ‘ഇർഫാൻ പഠാനെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏതു തെരുവിൽ നോക്കിയാലും കാണു’മെന്നാണ് അന്ന് മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞത്. മിയാൻദാദിന്റെ അന്നത്തെ വാക്കുകൾ അതേപടി എടുത്തുപറഞ്ഞ പഠാൻ, അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: ‘ഇത്തരം അനാവശ്യ പ്രസ്താനവകളോടു പ്രതികരിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് ആരാധകരോട് പ്രത്യേകം അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ചുമ്മാ വായിക്കുക, അതിനുശേഷം ചിരിച്ചുതള്ളുക’ – ഒരു സ്മൈലി സഹിതം പഠാൻ കുറിച്ചു. #bumrah, #ViratKohli എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതമാണ് പഠാന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇർഫാൻ പഠാനെ പരിഹസിച്ച് മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതാ:

‘നിങ്ങളുടെ ഇർഫാൻ പഠാനേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ തെരുവുകളിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഠാനെ ഞങ്ങൾ ലവലേശം വകവയ്ക്കുന്നില്ല. പഠാൻ തീരെ മോശക്കാരനാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പഠാൻ പോരാ. കുറഞ്ഞപക്ഷം അത്യാവശ്യം വേണ്ട പേസ് പോലും പഠാനില്ല. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ ശുഐബ് അക്തറിനും മുഹമ്മദ് സമിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുപോലും പഠാന് ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ സാധിക്കില്ല’ – 2004ൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മിയാൻദാദിന്റെ പ്രസ്താവന. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ 15 വർഷത്തോളം മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര പുനഃരാരംഭിക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നു ഇത്.

അന്ന് 19 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പഠാൻ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. എട്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പര വിജയത്തിൽ നിര്‍ണായക പങ്കും വഹിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ 12 വിക്കറ്റ് പിഴുതും പഠാൻ കരുത്തുകാട്ടി. എന്നാൽ, പഠാന്റെ യഥാർഥ കരുത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലാണ്. 2006ലായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ പാക്ക് ബാറ്റിങ് നിരയെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞ് പഠാൻ നേടിയ ഹാട്രിക് എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്!

∙ റസാഖിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ

∙ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വെറും ശിശുവാണ്. ഇക്കാലത്താണ് ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ബുമ്രയ്ക്കെതിരെ തീർച്ചയായും ആധിപത്യം നേടാൻ എനിക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. ഗ്ലെൻ മഗ്രോ, വസിം അക്രം എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ലോകോത്തര ബോളർമാരെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് ബുമ്ര ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എനിക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം ബുമ്രയ്ക്കായിരിക്കും.

∙ ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം വളരെ താണുപോയി. 1992–2007 കാലഘട്ടത്തിൽ കളച്ചവരോടു ചോദിക്കൂ. എന്താണ് ക്രിക്കറ്റെന്ന് അവർ പറയും. ഇന്ന് ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലുമെല്ലാം നിലവാരം തീരെ താഴെയായി. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള താരങ്ങളും തീരെ കുറവ്.

∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി സ്ഥിരതയുള്ള കളിക്കാരനാണ്. പക്ഷേ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്തു നിർത്താനാകില്ല. സച്ചിനൊക്കെ വേറെ ലെവൽ കളിക്കാരനാണ്. കോലി അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടയാളല്ല.

