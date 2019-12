ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് എന്റെ കയ്യിൽ ചില പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട്, വഴിയേ പറയാം: ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത ∙ അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കാൻ തന്റെ കൈയിൽ ചില പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷനുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി. ‘എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട്. വൈകാതെ വിരാട് കോലി, രവി ശാസ്ത്രി, ടീം മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവരുമായി ഞാൻ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോമിലാണെന്നും ഇതേ ഫോം തുടർന്നാൽ വിദേശത്തും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും ഗാംഗുലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Have some thoughts for T20 World Cup, will discuss with Virat Kohli and Ravi Shastri: Sourav Ganguly