ഞാനാണെങ്കിൽ പന്ത് ചീത്തവിളിയൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ എന്നു വയ്ക്കും: ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിന് കളത്തിൽ വീഴ്ച വരുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽനിന്നുയരുന്ന ‘ധോണി വിളികൾക്കെ’തിരെ പ്രതികരിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്ക് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ തിരുത്ത്. ഋഷഭ് പന്ത് ഇത്തരം സാഹര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഗാംഗുലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പന്തിന് പിഴവു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽനിന്നുയരുന്ന ‘ധോണി വിളി’കൾ താരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു മത്സരത്തലേന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോലിയുടെ നിലപാട്. ഫോം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യാ ടുഡേ സംഘടിപ്പിച്ച കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കോലിയുടെ നിലപാടിനെ ഗാംഗുലി തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ പന്തിനെ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘വിരാട് കോലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ പന്തിനെ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എം.എസ്. ധോണിമാരെ എപ്പോഴും ലഭിക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജന്മമെടുക്കുന്ന അപൂർവ താരങ്ങളിലൊരാണ് അദ്ദേഹം’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

‘കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ധോണി പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന എം.എസ്. ധോണിയായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ ധോണിയിലേക്ക് വളരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 15 വർഷം വേണ്ടിവന്നു. ഇന്ന് എം.എസ്. ധോണി എന്താണോ ആ അവസ്ഥയിലേക്കു വളരാൻ ഋഷഭ് പന്തിനും കുറഞ്ഞത് 15 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

∙ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമോ?

ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗാംഗുലി പ്രതികരിച്ചു. ‘ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇവിടം. ധോണിയുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വിടുക. ധോണിയേപ്പോലുള്ളൊരാള്‍ക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നൽകിയേ തീരൂ. ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനു ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലാണ് മതിയാവുക? ഇക്കാര്യത്തിൽ (വിരമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ) തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ധോണിയാണെന്നാണ് ആദ്യം മുതലേ എന്റെ നിലപാട്. ധോണി തീരുമാനിക്കട്ടെ. ബാക്കി അപ്പോൾ നോക്കാം.’

ധോണിയേപ്പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ചർച്ചകൾ പൊതുവേദിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ഗാംഗുലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ധോണിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. കോലിയുമായും സിലക്ടർമാരുമായെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

∙ ‘പന്തില്ലാതെ എങ്ങനെ...?’

വിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കു മുന്നോടിയായി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് കോലി ഋഷഭ് പന്തിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘പന്തിന്റെ കഴിവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമായതുകൊണ്ടു മാത്രം പന്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. പന്തിനു തെറ്റു പറ്റുമ്പോൾ ഗാലറിയിലിരുന്ന് ധോണി, ധോണി എന്നു വിളിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അത് ആ താരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഒരു താരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്കു മുന്നിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉറച്ച പിന്തുണയാണ്. അല്ലാതെ അടുത്തതായി ഇയാൾ എന്തുപിഴവായിരിക്കും വരുത്തുക എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരെയല്ല. അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.’

‘രോഹിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, കുറച്ചുകാലം പന്തിനെ നിങ്ങൾ വെറുതേ വിടൂ. അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു മാച്ച് വിന്നറാണെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല. ഫോമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായൊരു പന്തിനെ നമുക്കു കാണാം. അങ്ങനെയൊരു പന്തിനെ നമ്മൾ ഐപിഎല്ലിൽ പലതവണ കണ്ടതാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വസ്ഥമായി കളിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. ടീമംഗങ്ങളും ആരാധകരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലുള്ളതിനാൽ ടീമിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ പന്ത് തയാറുമാണ്. അതേ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലും പന്തിനു വേണ്ടത്. ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പന്തിനെ കളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് നാം മികച്ച പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയല്ല, ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കണം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

