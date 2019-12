‘ക്ലാസ്’ ശിക്ഷ; ഒത്തുകളിച്ചാൽ പാക്ക് താരങ്ങൾ അഴിമതി നിരോധന ക്ലാസ് എടുക്കണം!

കറാച്ചി ∙ ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ വിലക്കു നേരിടുന്ന താരങ്ങൾക്കു പിസിബിയുടെ (പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡ്) വക ‘വ്യത്യസ്ത’ ശിക്ഷാവിധി. വിലക്കിന്റെ കാലാവധി തീരും മുൻപേ ദേശീയ ടീമിലെ താരങ്ങൾക്ക് പിസിബിയുടെ അഴിമതി നിരോധന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുക. മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷർജീൽ ഖാനാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുന്ന ആദ്യ ‘ടീച്ചർ’.

2017ൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിലാണ് ഷർജീലിനെതിരെ ഒത്തുകളി ആരോപണം ഉയർന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞതോടെ ഷർജീൽ ഉൾപ്പെടെ 6 കളിക്കാരെ പിസിബി ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് 5 വർഷത്തേക്കു വിലക്കി. പിന്നീട് വിലക്കു രണ്ടര വർഷമായി ചുരുക്കി. എന്നാൽ വിലക്കു പൂർണമായും നീങ്ങണമെങ്കിൽ കളിക്കാർക്ക് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം.

ഡിസംബർ 11നു തുടങ്ങുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ – ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി പാക്ക് താരങ്ങൾ റാവൽപിണ്ടിയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണു ഷർജീലിന്റെ ക്ലാസ് അരങ്ങേറുക! ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അണ്ടർ 19 പാക്ക് താരങ്ങൾക്കും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ ഷർജീലിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ‘സ്പെഷൽ’ ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

