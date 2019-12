കോലിയെ പൂട്ടണോ? ബാറ്റിനു പകരം സ്റ്റംപ് കൊടുത്തുവിടൂ: വിൻഡീസ് കോച്ച്

ഹൈദരാബാദ് ∙ അസാധ്യ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ പൂട്ടാൻ തന്റെ കയ്യിൽ തന്ത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസ് കോച്ച് ഫിൽ സിമ്മൺസ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് തമാശരൂപേണ ഫിൽ സിമ്മൺസ് കോലിയെ പൂട്ടാനുള്ള മൂന്നു മാർഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. അത് ഇങ്ങനെ:

1. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിനു പകരം സ്റ്റംപ് നൽകി ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കുക.

2. 100 പന്തിൽ കൂടുതൽ കളിക്കില്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് എഴുതി വാങ്ങുക.

3. പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടു ബോളർമാർ ഒരേ സമയം വിരാടിനു നേരെ ബോൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയുമായാൽ ഒരു പരിധി വരെ വിരാട് കോലിയെ തടയാം’ – സിമ്മൺസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോലിയെ വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സിമ്മൺസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ അത്ര എളുപ്പം തോൽപ്പിക്കാവുന്ന എതിരാളികളല്ലെന്നു സമ്മതിച്ച സിമ്മൺസ്, മുൻ പരിചയം പൂർണമായും ഉപയോഗിച്ചാൽ വിജയം അസാധ്യമല്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നമുക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും വിൻഡീസ് കടുത്ത മത്സരമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. അതിലൊരു മത്സരം ടൈയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു’ – സിമ്മൺസ് പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് വിൻഡീസ് പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ആദ്യപടി. ഇനി എന്തൊക്കെ കൂടുതലായി ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്താമെന്നും നോക്കണം. കാരണം, അവരുടെ പ്രകടനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നാം ഉറപ്പാക്കണം. കാരണം, ഇന്ത്യ അത്ര എളുപ്പമുള്ള എതിരാളികളല്ല.’ – സിമ്മൺസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: West Indies coach Phil Simmons's hilarious suggestions on how to get Virat Kohli out