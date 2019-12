പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് കോലിയും സംഘവും തിരുവനന്തപുരത്ത്; സഞ്ജു കളിക്കുമോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ നിസാരരാക്കിക്കളഞ്ഞ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം നാളെ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. റൺമഴ പെയ്ത ആദ്യ മത്സരം സമ്മാനിച്ച ആവേശത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ആരാധകർ തിരുവനന്തപുരത്തും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ വിരാട് കോലിയും ലോകേഷ് രാഹുലും പുറത്തെടുത്ത മിന്നുന്ന പ്രകടനം, തിരുവനന്തപുരത്തും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അതേസമയം, ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കിടെ ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ ഇവിടെ തിരുത്താമെന്നാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ.

മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരമെന്ന നിലയിൽ പരമ്പര വിജയം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ത്യ ഉന്നമിടുന്നത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനും പരമ്പരയിൽ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ വിജയം അനിവാര്യമായതിനാൽ ആവേശമേറുമെന്ന് കരുതാം. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം 11ന് മുംബൈയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 13 മാസങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റിൻഡീസും ട്വന്റി20യിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയത് ആറു മത്സരങ്ങളിലാണ്. എല്ലാ മത്സരവും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ട്വന്റി20യിലെ വിജയം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനെതിരെ നേടിയ വിജയങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാകും. ഒരേ ടീമിനെതിരെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യ നേടുന്ന കൂടുതൽ വിജയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇത് രണ്ടാമതുണ്ട്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ നേടിയ എട്ടു ജയങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്.

അതേസമയം, സഞ്ജു സാംസണിന്റെ സ്വന്തം നാടായ തിരുവനന്തപുരത്ത് താരത്തിന് ഇന്ത്യൻ ടീം അവസരം നൽകുമോയെന്നും ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ബിസിസിഐ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച വിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണിന് ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് മലയാളി ആരാധകർക്കിടയിൽ സഞ്ജുവിന് അനുകൂലമായി ശക്തമായ വികാരമാണ് ഉടലെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം ട്വന്റി20 ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം പോലുമുണ്ടായി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു.

പിന്നീട് ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനു പരുക്കേറ്റതോടെയാണ് സിലക്ടർമാർ സഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്കു തിരികെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ, ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ വീണ്ടും പുറത്തിരിക്കാനായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ വിധി. തിരുവനന്തപുരം ട്വന്റി20യിലും സഞ്ജുവിനെ പുറത്തിരുത്താനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന തരത്തിൽ ചില ക്യാംപയിനുകൾ ഇപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടു ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി പരമ്പര വിജയം തന്നെ. ഈ മത്സരം വിജയിച്ച് പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിയാൽ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരായ താരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാമെന്നൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്.

∙ മെച്ചപ്പെടുത്തണം, ബോളിങ്ങും ഫീൽഡിങ്ങും

ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ ആധികാരിക വിജയം നേടിയെങ്കിലും ആ മത്സരത്തിൽ ടീം വരുത്തിയ പിഴവുകളും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും. സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും മോശം ഫീൽഡിങ് പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൈദരാബാദിൽ കണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡർമാരുടെ പിഴവുകളെക്കുറിച്ച് മുൻ താരം യുവരാജ് സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു.

രോഹിത് ശർമയും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും രണ്ടു തവണ വീതമാണ് അനായാസ ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത്. വിൻഡീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായ ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മയർ വ്യക്തിഗത സ്കോർ 44ൽ നിൽക്കെ നൽകിയ അവസരം അവിശ്വസനീയമാണ് സുന്ദർ കൈവിട്ടത്. ഫീൽഡിങ്ങിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താറുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കും ഇന്നലെ തീരെ മോശം ദിനമായിരുന്നു. ഒരു ക്യാച്ച് നിലത്തിട്ട കോലി, അനായാസം തടയാമായിരുന്നു ഒരു ബൗണ്ടറിയും കൈവിട്ടു.

ബോളിങ്ങിലും ടീമിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമെന്നേ പറയേണ്ടൂ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് 10 മാസം മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഒഴികെയുള്ള പ്രധാന ബോളർമാരെയെല്ലാം അണിനിരത്തിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രകടനം. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിെല അവസാന മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് സഹിതം ലോക റെക്കോർഡ് പ്രകടനവുമായി വരവറിയിച്ച ദീപക് ചാഹർ വിൻഡീസിനെതിരെ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തി. തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടിയെങ്കിലും നാല് ഓവറിൽനിന്ന് ചാഹർ വഴങ്ങിയത് 56 റൺസാണ്! ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളറുടെ ഏറ്റവും മോശം രണ്ടാമത്തെ പ്രകടനം.

വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ മൂന്ന് ഓവറിൽ 34 റൺസും ശിവം ദുബെ ഒരു ഓവറിൽ 13 റൺസും വഴങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ആറ് ട്വന്റി20കളിൽനിന്ന് സുന്ദറിന് നേടാനായത് രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ചെഹൽ എന്നിവർ നാല് ഓവറിൽ 36 റൺസ് വീതം വഴങ്ങി. നാല് ഓവറിൽ 30 റൺസ് വഴങ്ങിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് തമ്മിൽ ഭേദപ്പെട്ടുനിന്നത്.

∙ വിരാട് കോലി, ‘മാൻ’ ഓഫ് ദ് മാച്ച്!

അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐതിഹാസിക വിജയം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ കിരീടത്തിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടി. 50 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 94 റൺസെടുത്ത് ട്വന്റി20 കരിയറിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ കുറിച്ച കോലി, കളിയിലെ കേമനായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന നേട്ടം കോലിയുടെ കൂടി പേരിലായി. മുൻപ് അഫ്ഗാൻ താരം മുഹമ്മദ് നബി ഒറ്റയ്ക്ക് കൈവശം വച്ചിരുന്ന റെക്കോർഡിലേക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് ട്വന്റി20യിലൂടെ കോലിയും ബാറ്റുവീശിയത്. ഇരുവരും ഇതുവരെ 12 തവണയാണ് ട്വന്റി20യിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 11 തവണ പുരസ്കാരം നേടിയ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത്.

