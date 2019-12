നാട്ടിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ‘രണ്ടാം അരങ്ങേറ്റം’ കാത്ത് ആരാധകർ; എവിടെ കളിപ്പിക്കും?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിലുള്ള ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ 2–ാം മത്സരം ഇന്ന് കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തോടൊപ്പംതന്നെ കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് – ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു വി.സാംസണിന്റെ ‘രണ്ടാം’ അരങ്ങേറ്റം. പക്ഷേ, നിലവിലുള്ള ടീമിന്റെ ഘട‍നയും പ്രകടനവും വച്ചുനോക്കിയാൽ സഞ്ജുവിനെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നത് ചോദ്യം.

ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിലും ഐപിഎല്ലിലും നിരന്തരം കഴിവു തെളിയിച്ചിട്ടും സഞ്ജു സാംസണ് വീണ്ടും ടീമിലെത്താൻ 4 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 3 മത്സരങ്ങളിലും പുറത്തിരുന്നു. ഇതോടെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു പരമ്പരകളിൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരമ്പരയുമായി ഇത്. ആകെ അവസരം കിട്ടിയത് സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരായ ഒരേയൊരു ട്വന്റി20യിൽ.

ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ യുവതാരത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ നിരാശയ്ക്കിടെയാണ് വിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽനിന്ന് താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതോടെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ ഉയർന്നത്. ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ടീമിലെടുത്ത താരത്തെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തഴഞ്ഞത് മുൻതാരങ്ങളുടെയും ശശി തരൂർ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞതിനോടുള്ള പ്രതികരണമെന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ടാം ട്വന്റി20 ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പോലും ആരാധകർ ക്യാംപയിൻ നടത്തി.

ഇതിനിടെയാണ് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനു പരുക്കേറ്റത്. സഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്കു തിരികെ വിളിക്കാൻ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. ഇതുവരെ തുടർച്ചയായി 4 മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജു പുറത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞു. കെ.എൽ.രാഹുലിനു പകരം സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണു ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ, പരിചയസമ്പത്തും സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ മികച്ച പ്രകടനവും രാഹുലിനു തുണയായി.

ആദ്യ കളിയിൽ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി രാഹുൽ ഓപ്പണർ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ തകർത്തടിച്ച ഋഷഭ് പന്തിന്റെ സ്ഥാനവും സുരക്ഷിതം. സഞ്ജുവിനു പരിചിതമായ പിച്ച്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിനെതിരെ സ്പോർട്സ് ഹബ്ബിൽ അടുത്തിടെ നേടിയ ഉജ്വല അർധസെഞ്ചുറി (48 പന്തിൽ 92) തുടങ്ങിയവ കോലിയും കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിയും പരിഗണിച്ചാൽ മലയാളി ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം ഇന്നു സഫലമാകും.

English Summary: The million dollar question that's going around the state capital is will local lad Sanju Samson get a game when India take on West Indies at the Greenfield Stadium here for the second T20I in the three-match series.