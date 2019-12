സച്ചിന്റെയും ദ്രാവിഡിന്റെയും മക്കൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം; ജയ് ഷായ്ക്കായി ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകനായിട്ടല്ല, ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. അമിത് ഷായുടെ മകനായതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ജയ് ഷാ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയായതിനെ വിമർശിക്കരുത്. ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ഒരാളുടെ മകനോ മകളോ ആയതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന പതിവ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ കാണൂ എന്നും ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമിത് ഷായുടെ മകനെന്നതിനേക്കാൾ, 6–7 വർഷമായി ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ജയ് ഷായെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

‘ഉന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകനോ മകളോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലും ഇടപെടരുതെന്ന അപ്രഖ്യാപിത നിയമമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. തന്റെ മകനെന്ന നിലയിലല്ല, ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിലാണ് അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന് പറയേണ്ടി വന്നത് അതുമൂലമാണ്. അവരുടെ പേരിന്റെ വാല് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. കൈവച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലയിലെ മികവ് മാനദണ്ഡമാക്കൂ’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

കായിക താരങ്ങളുടെ മക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ അതേ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള സംഭവമാണെന്നും ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സച്ചിന്റെ മകനാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അർജുനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊരു രീതി ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഇല്ല. സഹോദരൻമാരായ മാർക്ക് വോയും സ്റ്റീവ് വോയും ഒരേ കാലത്ത് ഓസീസ് ടീമിനായി കളിച്ചത് ഓർക്കുക. അവർ ഇരുവരും ഓസീസിനായി 100ൽ അധികം ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ടോം കറനും സാം കറനും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ മാത്രം ഇതു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളായാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും’ – ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ആൺമക്കളില്ല. അതേസമയം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മക്കൾ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളാണ്. കർണാടകയിലെ വിവിധ ലീഗുകളിൽ അവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താറുമുണ്ട്. ഇതേ മികവ് എന്നും നിലനിർത്താനായാൽ തീർച്ചയായും അവരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടേ?’ – ഗാംഗുലി ചോദിച്ചു.

‘ഇതു തന്നെയാണ് ജയ് ഷായുടെ കാര്യത്തിലും എനിക്കു പറയാനുള്ളത്. അയാൾ അമിത് ഷായുടെ മകനായതിന് എന്തു ചെയ്യാനാണ്? ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയായത്. കഴിഞ്ഞ 6–7 വർഷമായി ജയ് ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനല്ല. സ്വതന്ത്രമായി അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തൂ’– ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ജയ് ഷായ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ബിസിസിഐയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ലെന്നും ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ജഗ്‌മോഹൻ ഡാൽമിയയെ നോക്കൂ. അദ്ദേഹം ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലിയും ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരദ് പവാർ, മാധവറാവു സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരും ബിസിസിഐയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഭാവിയിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ബിസിസിഐയിലേക്കു വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

