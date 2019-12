ഇന്ത്യയുടെ ‘ബുമ്രായുധം’ തിരിച്ചുവരുന്നു; നേരിടാൻ കോലിയും രോഹിതും

വിശാഖപട്ടണം∙ പുറത്തേറ്റ പരുക്കുകൾ മാറി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര. ബുമ്ര ആരാധകർക്കു സന്തോഷം നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാംപിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു നെറ്റ്സിൽ പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനായി ബുമ്രയുമെത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വിശാഖപട്ടണത്തു വച്ചായിരിക്കും ബുമ്രയുടെ നെറ്റ്സിലെ ‘പരീക്ഷണം’.



പരുക്കിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ബുമ്രയുടെ ഫിറ്റ്നസും മികവും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ മാനേജ്മെന്റും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്കെതിരെ ബുമ്ര നെറ്റ്സിൽ‌ പന്തെറിയും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ ബുമ്രയുടെ ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ചിത്രം പരിശീലകര്‍ക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. ഇന്‍ജുറി മാനേജ്മെന്റിന് ടീം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു ‘പരീക്ഷണം’.



മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം മത്സരങ്ങളുടെ വലിയ നിരതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാനെത്തും. അതിനുശേഷം രണ്ട് ടെസ്റ്റ്, മൂന്ന് ഏകദിനം, അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ ന്യൂസീലൻ‍ഡിനെതിരെ. അപ്പോഴേക്കും നൂറുശതമാനം ഫിറ്റ്നസോടെ ബുമ്രയെ തിരികെ വേണമെന്നാണു പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ ആവശ്യം. 2020 ജനുവരി 24നാണ് ന്യീസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പര ആരംഭിക്കുക.



പരുക്കേറ്റ ബുമ്രയുടെ ചികിത്സ നടത്തിയത് യുകെയിലാണ്. ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിൽ ബുമ്ര ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ നിർണായകമാണെന്നാണു ടീമിന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബുമ്രയുടെ പരുക്കു പൂർണമായി മാറുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനും മാനേജ്മെന്റ് തയാറാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ബുമ്ര ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും. ജനുവരി 14ന് മുംബൈയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം. ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ട്രെയ്നറായ രജനികാന്ത് ശിവജ്ഞാനത്തിനു കീഴിൽ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനു കീഴിലാണ് ബുമ്ര ഇപ്പോൾ പരിശീലിക്കുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ പുറംവേദനയെ തുടർന്ന് ബുമ്ര താൽക്കാലികമായി ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്തിരുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പുറംവേദനയ്ക്കു കാരണമായ പരുക്ക് കണ്ടെത്തിയതോടെ ചികിത്സ ലണ്ടനിലേക്കു മാറ്റി. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലദേശ്, വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമുകൾക്കെതിരായ പരമ്പരകൾ താരത്തിനു നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.



