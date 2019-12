കഴിവുകൾ ഏറെ, റൺസ് അടിച്ചാൽ ‘സൂപ്പറാകും’; പന്തിനെ തുണച്ച് പരിശീലകന്‍

മുംബൈ∙ മോശം ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോർ. ഏറെ കഴിവുകളുള്ള ഋഷഭ് പന്ത് ഒരിക്കൽ റൺസ് നേടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വലിയ താരമായി മാറുമെന്ന് വിക്രം റാത്തോർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ കഴിവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകള്‍ തുടരുന്നത്. ഏതു ടീമിന്റെയും പ്രകടനം നിർണയിക്കുന്ന ‘എക്സ് ഫാക്ടർ’ ആകാനുള്ള ശേഷി പന്തിനുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്– വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വിക്രം പറഞ്ഞു.

പന്ത് ഒരു നല്ല കളിക്കാരനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിലക്ടർമാരും ടീം മാനേജ്മെന്റുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യൻ പരിശീലകന്‍ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റിൽ റൺസ് പിന്തുടരേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയാണു ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ടീം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ഭയമില്ലാതെയാകണം നിൽക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ റൺസ് പിന്തുടരാൻ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര റൺസ് വേണമെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നമുക്കു സാധിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ചെന്നൈയിലാണ് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകുന്നത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുക.

നേരത്തേ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും പന്തിനെ പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ വാക്കുകൾ. നന്നായി കളിക്കുകയെന്നത് താരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും പിന്തുണയും നൽകേണ്ടതു ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുമാണു കോലി പറഞ്ഞത്.

ട്വന്റി20 യിലും ഏകദിനത്തിലും മോശം ഫോം തുടർന്നിട്ടും പന്തിനെ ടീമിൽ നിലനിര്‍ത്തുന്ന മാനേജ്മെന്റ് സമീപനത്തിനെതിരെ ആരാധകർ പരസ്യമായിതന്നെ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പന്തിന് പകരം അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെയും വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെയും സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: ‘He will be a massive player’- Vikram Singh Rathour makes huge statement on Rishabh Pant